La mosquée Al-Omah Al-Islamiah, située sur la rue St-Dominique en plein coeur du centre-ville de Montréal, a été le théâtre d'un événement «terrifiant» pour de nombreux fidèles réunis dimanche à l'aube.

Un individu de 32 ans, munis d'un bâton, a pourchassé au moins deux personnes qui ont été en mesure de se réfugier dans la mosquée. Ce dernier a été arrêté par la police.

Le député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, a condamné «sans aucune réserve cette attaque islamophobe contre la Mosquée survenue en plein mois du ramadan» dans une publication sur Twitter.

«Je suis quand même surpris que l'assaillant ait été relâché aussi facilement, mais laissons la justice suivre son cours», a ajouté l'élu de Québec solidaire.

L'homme a été en mesure de fracasser l'une des vitres de la porte d'entrée avec un bloc de béton pour s'introduire dans l'établissement.

Une douzaine de personnes se trouvaient alors dans la mosquée pour la prière matinale, peu après 5h.

Dans un entretien avec Noovo Info, Mohamed Jundi, porte-parole de la mosquée, a déploré l'incident et a ajouté que certaines personnes présentes avaient été «terrifiées» par l'évènement. Personne n'a été blessé.

Arrestation

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir le suspect se diriger rapidement vers deux hommes.

Dans une seconde vidéo, on voit l'homme entrer dans la mosquée alors que des éclats de verre jonchent le sol. Ce dernier a finalement été arrêté par les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), à quelques rues de la mosquée.

Les autorités ont par ailleurs confirmé que l'individu a été accusé de méfait, puis relâché avec de nombreuses conditions à respecter. On indique également que le Module des incidents et des crimes haineux du SPVM est en discussion avec les responsables de la mosquée et il n'est, pour l'heure, pas exclu que d'autres accusations soient déposées.

Le SPVM soutient que la sécurité a été augmentée autour du lieu de prière.

Le député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, a condamné «sans aucune réserve cette attaque islamophobe contre la Mosquée survenue en plein mois du ramadan» dans une publication sur Twitter.

«Je suis quand même surpris que l'assaillant ait été relâché aussi facilement, mais laissons la justice suivre son cours», a ajouté l'élu de Québec solidaire.

«J'espère que cette attaque islamophobe fera l'objet d'une enquête complète par le SPVM! Les fidèles doivent se sentir en sécurité lorsqu'ils se rassemblent pour leurs prières», a indiqué le député fédéral de Ville-Marie-Le Sud-Ouest Île-des-Soeurs, Marc Miller.

Avec des informations de la Presse canadienne