Xian Goh se rendait à son gymnase dans le quartier du Plateau à Montréal le 28 juin lorsqu'elle affirme avoir été abordée à l'angle de la rue Saint-Dominique et de l'avenue du Mont-Royal par un homme prétendant être un photographe de Toronto.

Ce contenu est une traduction d'un article de CTV News.

L'homme a dit à cette Montréalaise de 20 ans qu'il lui restait deux jours pour réaliser un projet photographique avec un ami, nécessitant la prise de silhouettes corporelles.



«Il a l'air sympathique, il a physiquement l'air d'une personne très gentille», a déclaré Goh à propos de l'homme.

À première vue, Goh trouvait que l'homme semblait inoffensif, à un point tel qu'elle pensait qu'il s'agissait d'un de ces photographes de rue de TikTok qui demandent à prendre des photos de personnes au hasard dans la rue.

Et puisqu'il lui avait dit que le but de son projet était de capturer des silhouettes, Goh pensait qu'il ne prendrait que l'ombre d'elle-même en photo.

Mais ce n'était pas le cas. Il lui a dit qu'il voulait prendre des photos de sa taille jusqu'en bas.

«Ensuite, j'ai commencé à marcher avec lui et il a essayé de me faire entrer dans une ruelle...» a raconté Goh.

«Il a dit que nous devions être dans un endroit relativement caché parce qu'il s'agirait de photos nues de mes jambes et de mes parties intimes.» - Xian Goh, 20 ans

C'est à ce moment-là qu'elle a su qu'elle était en danger. Elle a décliné, s'est échappée de la ruelle le plus rapidement possible et a immédiatement appelé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Peu après, alors qu'elle était au téléphone avec la police au gymnase, une fille qui avait entendu sa conversation dans les vestiaires a interrompu Goh et lui a dit que la même chose lui était arrivée trois semaines auparavant.

Cela a poussé Goh à partager son histoire et à avertir les autres au sujet de cet homme grâce à une vidéo sur TikTok.

«J'étais certaine que ce n'était pas un cas isolé. Et que cela était arrivé à d'autres filles. Pas seulement à la fille dans les vestiaires, mais à d'autres filles, car je pouvais dire dans son approche qu'il avait appris son discours par cœur», a-t-elle déclaré.

Ce n'était pas un cas isolé.

La vidéo TikTok qu'elle a publiée a recueilli plus de 380 000 vues et a reçu des centaines de commentaires de femmes de Montréal qui ont également partagé une expérience similaire.

 

Une femme de 24 ans qui a parlé à CTV News sous le couvert de l'anonymat a partagé son expérience, qui remonte au 7 avril dernier.

Elle a dit que tout a commencé lorsqu'elle a remarqué un homme la regardant par la fenêtre de sa salle de sport pendant qu'elle faisait de l'exercice. Ce n'est qu'une fois qu'elle avait quitté la salle de sport qu'il s'est précipité derrière elle pour venir lui parler.

Contrairement à l'interaction de Goh avec l'homme, la Montréalaise de 24 ans a déclaré que le prétendu photographe répétait sans cesse à quel point il était «timide» et qu'il ne faisait «habituellement pas ce genre de choses».

Cependant, l'histoire était la même.

«Il dit : "Je veux faire un projet de silhouettes; j'ai déjà la partie supérieure avec un modèle à Toronto. Je cherche juste quelqu'un pour faire la partie inférieure de la silhouette et ensuite assembler les photos." Et puis il dit : "Je cherchais le parfait ajustement et je pense que tu serais parfaite"», a déclaré la femme de 24 ans.

Ce qui a commencé par un compliment sur ses jambes et ses fesses «très bien dessinées» a été suivi d'une demande de «prendre une photo nue avec lui dans une forêt», a-t-elle raconté à CTV News.

Bien qu'elle a pu s'échapper de la situation assez facilement en indiquant à son petit ami qui était à proximité, elle a averti qu'il est facile de tomber dans le piège de l'homme parce qu'il donne l'impression d'être gentil et inoffensif.

«Je me sens moins en sécurité»

Du bon côté des choses, la vidéo TikTok, devenue virale, a rassemblé les jeunes femmes ainsi que de nombreuses autres personnes et les aide à donner un sens à leurs expériences communes, selon la femme de 24 ans.

«Au début, je n'étais pas sûre si c'était quelque chose que j'avais simplement vécu et que j'interprétais. Il y avait une petite partie de moi au cours des deux derniers mois qui se disait : "Oh, peut-être que c'est juste un mauvais photographe qui s'y est mal pris." Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit : "OK, non, c'est vraiment quelque chose." Donc c'était vraiment rassurant pour moi de constater que mon instinct me disant que quelque chose n'allait pas avait raison», a-t-elle souligné.

Cet instinct a poussé Xian Goh à contacter la police de Montréal en premier lieu.

«Je vais être plus vigilante à partir de maintenant et je me sens moins en sécurité qu'avant cette interaction. Mais je ne vais pas changer mon mode de vie car ce n'est pas de ma faute si j'ai été approchée par cet homme aux mauvaises intentions», a déclaré Goh.

En attendant, elle encourage toute personne ayant des informations sur cet homme à appeler la police de Montréal et à porter plainte, car une enquête a été ouverte.

La SPVM a refusé de commenter les détails de l'enquête, mais a déclaré à CTV News qu'elle recommande à toute personne qui rencontre cette personne de l'interroger sur son identité et le type de travail auquel il est associé.

Ils ont ajouté qu'il est important de ne pas avoir peur de refuser sa demande et de ne pas divulguer d'informations personnelles.