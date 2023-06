Le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) a été appelé lundi matin sur les lieux d’une agression à l’arme blanche qui a laissé un homme grièvement blessé. Deux femmes ont aussi été sauvagement battues.

Vers 9h40, la police a été appelée à intervenir concernant une attaque à l'arme blanche survenue dans le garage sous-terrain d'un immeuble résidentiel situé sur la rue Saint-André, proche de Jean-Talon.

Sur place, les policiers ont découvert un homme de 51 ans souffrant de blessures sérieuses au haut du corps et deux femmes d'une quarantaine d'années qui avaient été sauvagement battues.

L'homme a été transporté d'urgence dans un centre hospitalier et est dans un état critique. Les deux femmes ont également été hospitalisées, mais on ne craint pas pour leur vie.

Les policiers ont procédé à l'arrestation d'un homme d'une trentaine d'années, qui sera rencontré par les enquêteurs. Selon les premières informations recueillies par le SPVM, plusieurs suspects auraient participé à l'agression. Les raisons derrière celle-ci demeurent toujours inconnues.

Un périmètre de sécurité a été érigé aux alentours de la scène de crime et le quadrilatère des rues Saint-André, Jean-Talon, Boyer et Everett est fermé aux véhicules et piétons.

Des enquêteurs sont sur place afin de faire la lumière sur les événements.