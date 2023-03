Un homme dans la vingtaine a été touché par balle dans une tentative de meurtre, jeudi après après-midi, dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont localisé le jeune homme qui était toujours conscient. La victime a ensuite été transportée vers un centre hospitalier.

Une policière a également été gravement blessée à un bras dans l'intervention, mais on ne craint pas pour sa vie, selon ce qu'a appris Noovo Info. Une collision est survenue entre son autopatrouille et un autre véhicule à l'intersection des boulevards Saint-Michel et Rosemont.

La policière, qui se déplaçait vers les lieux de la tentative de meurtre, a subi des blessures au cou et à un bras, a mentionné le SPVM. Quant à l'autre automobiliste, il n'a pas été blessé. Une enquête est également en cours pour connaître les causes et circonstances de l'accident.





Une policière s'est gravement blessée en répondant à l'appel. Crédit photo: Marie-Michelle Lauzon, Noovo Info

Plusieurs appels ont été faits au 911 concernant des coups de feu près de la 19e Avenue, près du boulevard Rosemont, vers 15h50.

Un périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur et le SPVM a lancé une enquête pour découvrir les circonstances qui ont mené à cette tentative de meurtre.

Avec des informations de la Presse canadienne.