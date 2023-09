Un homme reposait dans un état critique dans un hôpital de Montréal en fin de matinée, lundi, après avoir été trouvé blessé un peu plus tôt à une intersection achalandée du centre-ville.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a signalé que l'homme dont l'âge n'avait pas encore été précisé était inconscient lors de son transport à l'hôpital.

On l'avait trouvé blessé vers 10h00 à l'intersection du boulevard de Maisonneuve Ouest et de la rue Jeanne-Mance, à proximité de la Place des Arts et de la Place des Festivals. La personne était inconsciente à l’arrivée des policiers et des ambulanciers. Il affichait des blessures qui lui avaient été infligées au haut du corps par un objet tranchant, apparemment.

Un périmètre de sécurité a été implanté à l'intersection pour permettre aux enquêteurs du SPVM de recueillir des éléments pouvant contribuer à leur enquête.

Dernière heure : un homme a été blessé à l’arme blanche au centre ville de Montréal, près du quartier des spectacles. La victime a été transportée à l’hôpital inconsciente. État critique.

Opération en cours. #noovoinfo pic.twitter.com/5N36XhW4Ck — MarieMichelle lauzon (@mmlauzon) September 4, 2023

En fin de matinée, aucune arrestation n'avait été annoncée par la police, qui ajoutait que toutes les hypothèses pour expliquer cette affaire restaient à l'étude.

Il n'y a eu aucun autre blessé.

Avec des informations de Marie-Michelle Lauzon, Noovo Info