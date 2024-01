Un homme de 71 ans est mort dans l'incendie de sa demeure située sur la rue Jarry dans le quartier Chomedey à Laval, tard lundi soir.

Les pompiers lavallois ont été dépêchés sur place vers 23 heures.

Ils ont découvert l'homme au sol pour ensuite pratiquer des manœuvres de réanimation.

Le septuagénaire a finalement rendu l'âme à l'hôpital.

Les observations préliminaires des pompiers et des policiers laissent croire que l'incendie a été d'origine accidentelle. Un article de fumeur pourrait être en cause et le détecteur de fumée était non fonctionnel.