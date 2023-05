Un homme a été grièvement blessé à la suite d'une agression armée survenue dimanche soir à Longueuil, en Montérégie.

Selon le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), vers 17h20, une altercation a dégénéré jusqu'à ce que survienne une agression armée impliquant un objet tranchant. Le conflit a eu lieu dans une maison de chambre située sur la rue Grant, à Longueuil.

«Un homme dans la quarantaine a été transporté dans un centre hospitalier avec des blessures au haut du corps et son état est instable pour l'instant», a indiqué l'agente Mélanie Mercier, porte-parole du SPAL.

Cinq suspects auraient pris la fuite, mais la police n'a effectué aucune arrestation pour le moment.

Un périmètre a été érigé autour de la scène et des enquêteurs se sont rendus sur les lieux afin d'établir les causes et circonstances entourant cet événement.