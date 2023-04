Un incendie majeur a détruit 13 logements de la rue Dézéry dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve de Montréal tôt mercredi matin.

Le feu a débuté vers 3h du matin dans l'un des immeubles à logements pour se propager rapidement aux bâtiments adjacents ce qui a forcé le Service des incendies de Montréal (SIM) à déclencher une alerte générale.

Plus de 150 pompiers ont été mobilisés pour éteindre le brasier. Deux d'entre eux ont été transportés à l'hôpital pour soigner des blessures mineures.

« Avec l'intensité du feu et l'alerte générale, on a besoin de beaucoup de camions sur place. C'est pourquoi on a déployé un important quadrilatère de sécurité pour protéger les allées et venues. Hydro-Québec a procédé à une importante coupure de courant», a expliqué. la porte-parole du Service des incendies de Montréal Émilie Barbeau-Charlebois.

Une cinquantaine de résidents du secteur ont été évacués par mesure préventive et ont été conduits vers l'aréna Francis-Bouillon transformé en refuge pour l'occasion.

Malheureusement, une dizaine de familles se retrouvent à la rue. Elles ont été prises en charge par la Croix-Rouge canadienne.

Une enquête est en cours pour déterminer la cause exacte de l'incendie.

À lire également :

Un autre incendie à Montréal

Le SIM a dû intervenir pour un autre incendie majeur aux alentours de 9h.

Les flammes se sont attaquées à un bâtiment en rénovation situé à l'angle rues Fullum et Sainte-Catherine Est. Un épais nuage de fumée noir était visible du pont Jacques-Cartier.

Deux alertes ont été nécessaires pour éteindre le brasier.

Le feu aurait débuté dans un conteneur à l'extérieur de l'édifice pour ensuite se propager au revêtement extérieur de l'immeuble en rénovation.

Avec la collaboration de Guillaume Théroux et Étienne Phénix de Noovo Info.