L'ancien motel Oscar du boulevard Taschereau dans le secteur Lemoyne à Longueuil a été détruit par un incendie majeur dans la nuit de mardi à mercredi.



Les pompiers de Longueuil rentraient à la caserne située à proximité du motel à la suite d'une autre intervention lorsqu'ils ont remarqué la présence de flammes et de fumée qui se dégageait de ce commerce emblématique de l'artère commerciale.

L'alerte a été sonnée vers 22h et rapidement de nombreux pompiers de diverses casernes de Longueuil ont été dépêchés sur place pour maitriser le brasier.

Au total, 80 pompiers ont été mobilisés pour cet incendie. L'un d'eux a été blessé au cou et au bras durant l'intervention. Il a été traité sur place.

«L'ampleur du feu était assez intense. On a arrosé de l'extérieur. Quand ça a diminué, on a occupé le bâtiment un peu pour tenter de rabattre les flammes, mais c'était en vain. Il a fallu se retirer et faire appelle à une pelle mécanique (....) On a même évacué un squatteur», a déclaré le chef pompier, Mario Martin, en entrevue à Noovo Info.

La cause de l'incendie est sous enquête. Le feu aurait débuté au sous-sol. Le bâtiment était désaffecté depuis quelque temps déjà.

Le motel Oscar a été le lieu de tournage de plusieurs films, incluant Junior Majeur et Horloge Biologique.