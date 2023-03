Une personne manque à l'appel à la suite d'un violent incendie qui s'est déclaré dans un immeuble à condos du Vieux-Port de Montréal, jeudi matin. C'est ce qu'a confirmé le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) lors d'un point de presse peu avant midi.

Plus de 120 pompiers ont été mobilisés pour maitriser le brasier qui a éclaté dans un immeuble situé au coin de la rue du Port et de la Place d’Youville, dans le Vieux-Montréal.

L'alarme a été sonnée vers 5h45. En arrivant sur les lieux, les pompiers ont rapidement fait appel à l'entraide de leurs collègues des autres casernes du Service de sécurité incendie de Montréal, car les flammes se propageaient très rapidement.

Incendie @vieuxportmtl : maîtrisé depuis une heure, 9 personnes ont été blessées, plusieurs sauvetages par les fenêtres et par le toit. Perte totale pour le bâtiment. Commerce au premier étage, des appartements au 2e et 3e. Plus de 100 pompiers toujours sur place. #noovoinfo pic.twitter.com/gl6L8Iuzbc — MarieMichelle lauzon (@mmlauzon) March 16, 2023

Six locataires ont été évacuées, dont deux par échelles aériennes. «Ces personnes étaient aux fenêtres lorsque nous sommes arrivés » a fait savoir Martin Guilbaut, chef pompier. 12 personnes ont été prises en charge par les ambulanciers d’Urgences-Santé et 9 d’entre elles ont été transportées à l’hôpital pour des brûlures aux mains et aux voies respiratoires. Leur vie n’est pas en danger. Un pompier a été blessé à un œil durant l’intervention.

L’immeuble incendié situé non loin du Musée Pointe-à-Callière abrite une quinzaine de logements et un commerce au rez-de-chaussée. La cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête.



Un incendie majeur fait rage jeudi le 16 mars 2023 sur la rue du Port dans le Vieux-Montréal. Olivia O'Malley | CTV News