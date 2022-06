Un important retard dans l'apprentissage scolaire a été détecté dans la sphère de l'éducation au Québec.

Le retard serait notamment lié à la pandémie selon des professionnels du milieu.

On remarque que de plus en plus de jeunes ont de la difficulté à parler.

Des élèves qui sont dans leurs dernières années au primaire soit en 5e ou 6e année ont beaucoup de misère à lire et comprendre des textes.

Au secondaire c'est le manque de motivation qui frappe les jeunes.

Au cégep, un professeur affirme que c'est l'écart entre les plus forts et les élèves moins performants qui s'agrandit qui l'inquiète.

Par ailleurs, la crise sanitaire a ralenti l'évolution de plusieurs enfants immigrants qui avaient déjà un retard en raison de leurs parcours atypiques.

Une psychologue scolaire à Montréal rapporte que trois enfants de son établissement ont fait du mutisme cette année, il s'agit d'un trouble rare ou quelqu'un arrête de parler.

Enfin, malgré le retour en présentiel dans les classes cette année, la norme académique n'a pas suivi selon les personnes interrogées par le Journal de Montréal.

On rappelle qu'une pénurie de main-d'oeuvre frappe également le milieu de l'éducation.