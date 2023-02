Un mandat d'arrestation pancanadien a été émis pour mettre la main au collet d'un fugitif qui pourrait se trouver dans la région de Gatineau/Ottawa.

Marc Poulin est recherché pour être contrevenu à ses conditions de remise en liberté.

L'homme de 54 ans mesure 5'7" (1,71 m) et pèse 169 livres (77 kg).

Il a les cheveux gris et les yeux noisette et porte des cicatrices au bras gauche, dans le dos et sur les deux jambes.

Outre la région de Gatineau/Ottawa, il fréquente aussi souvent les villes de Montréal et de Toronto.

Poulin purgeait une peine de deux ans de prison pour vols et défaut de se conformer à une ordonnance de probation.

Toute information pertinente peut être transmise au 1 866 870-7673.