Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a confirmé mardi à Noovo Info qu'une enquête a été lancée à la suite de l'agression armée à l'endroit d'un interprète survenue à l'intérieur du palais de justice de Longueuil.

La victime est un homme âgé de la soixantaine, un interprète bien connu dans le milieu judiciaire. Selon le SPAL, il a été gravement blessé. Selon les informations obtenues par Noovo Info, l'homme a été poignardé à la tête et au thorax, et aurait perdu beaucoup de sang.

«C’est un interprète judiciaire que l’on connaît très bien», a dit Me Davis, un avocat témoin des événements, dans une mêlée de presse. «Il interprète tous nos dossiers quand on a besoin de lui en cantonais, en mandarin, en vietnamien, en anglais, en français…»

Les policiers et les services d'urgence ont été appelés à intervenir tout juste après l'agression survenue autour de midi. Me Davis et d'autres avocats étaient à l’étage quand ils ont entendu crier et vu un individu ensanglanté dans une salle de bain.

Le suspect aurait tenté de fuir en confondant ces témoins. Il leur aurait dit qu’une personne était armée derrière eux.

Les témoins ont vu le suspect rebrousser chemin devant les constables spéciaux en descendant des escaliers, ce qui aurait au final contribué à l'intercepter.

«L’homme a rapidement été pris en charge par les premiers intervenants et a été transporté vers un centre hospitalier où il repose dans un état jugé grave», peut-on lire dans une publication du service de police sur les réseaux sociaux.

Le SPAL ajoute qu'un homme de 43 ans a été arrêté sur les lieux. Le suspect a été contrôlé par les constables spéciaux. «Il pourrait faire face à une accusation de tentative de meurtre.»

La police ignore pour le moment les motifs de cette agression. L'enquête devrait permettre aux autorités de faire la lumière sur cet événement.

Pas de détecteur de métal

Un citoyen venait de sortir de la salle d’audience où il a été convoqué quand il a été témoin des événements. Il s’est réfugié dans la salle aussitôt.

Selon Louis Séguin, les événements auraient pu être évités si le palais avait été équipé d’un détecteur de métal.

«À Montréal et à Laval, ils en ont un; à Longueuil, il n’y en a pas», a-t-il noté. «Il devrait y en avoir, que ce soit pour une arme blanche, un fusil, une mitraillette comme aux États-Unis où il y a beaucoup de fusillades.»

D’après lui, ce ne serait pas un luxe puisqu’il n’est pas surprenant de voir de telles situations se produire dans un palais de justice. «Les gens ont des problèmes quand ils viennent ici, ils peuvent avoir des problèmes mentaux ou être affectés par leur situation», a-t-il commenté.

Avec de l'information de Marie-Michelle Lauzon et la collaboration de Guillaume Théroux pour Noovo Info.