L’acteur belge Jean-Claude Van Damme a lancé jeudi un jeu mobile au profit de différentes associations de sauvetage animal dans le monde, dont la SPCA de Montréal.



Dans Dawn of the Chihuahas, le joueur doit «sauver des chiens en détresse tout en ayant un impact positif sur la vie de vrais chiens rescapés».

«J’ai toujours été un amoureux des chiens et je suis déterminé à aider les animaux abandonnés qui ont besoin d’une seconde chance», a déclaré Jean-Claude Van Damme.

De son côté, la directrice du développement philanthropique et des communications de la SPCA de Montréal, Laurence Massé, a souligné que ce projet était le fruit d’une collaboration de plus d’un an entre l’organisme, le studio AwareCorp Studios et l’acteur belge.