Un jeune homme de 19 ans en crise aurait tué ses parents et un autre membre de sa famille dans une attaque à l’arme blanche, survenue dans un immeuble résidentiel situé dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, vendredi.

Le suspect – Arthur Galarneau, selon l'information obtenue par Noovo Info – a été transporté à de nombreuses reprises à l’hôpital par le passé pour des problèmes de santé mentale.

Une source policière a indiqué avoir retrouvé un «objet tranchant» sur les lieux du crime.



Les policiers ont dû utiliser du poivre de cayenne lors de l'intervention qui a mené à l'arrestation du jeune homme. Il est actuellement interrogé par les autorités.

Une vidéo de l’arrestation montre le suspect en train d’être maîtrisé par trois agents de police. Les vêtements de ce dernier sont vraisemblablement tachés de sang.

Une partie de la rue Bélanger était toujours fermée à la circulation en début d’après-midi et un large périmètre de sécurité a été érigé. Le poste de commandement du SPVM est sur place.

«La scène est protégée. On dit que les corps sont toujours à l'intérieur. Ce qui fait dire que c'est une scène complexe. [...] Les policiers veulent établir la chronologie des événements, ce qu'il s'est passé aujourd'hui jusqu'à l'appel du 911 pour pouvoir monter le dossier et le présenter le plus rapidement possible à un procureur de la Couronne qui pourrait autoriser des plaintes», a expliqué le policier à la retraite de la Sûreté du Québec François Doré au bulletin Noovo Le Fil 17.

Étant donné la complexité de la scène, François Doré soutient que les enquêteurs devront «observer et analyser» beaucoup de détails sur les lieux du drame. Après l'analyse de la scène, les corps seront transportés à la morgue pour une autopsie judiciaire.

Réactions du voisinage

Gilles, un citoyen qui habite dans le quartier depuis 21 ans et qui n’a pas souhaité donner son nom de famille, a indiqué que son secteur est devenu très dangereux, surtout le soir.

«J’en ai vu arriver des affaires dans ce coin-ci, raconte-t-il. Ce n’est pas surprenant, mais ce genre d’histoire, c’est rendu partout.»



Un autre passant qui demeure dans le secteur, Alexandre, relate qu’il n’est pas rare que les véhicules dont les portières ne sont pas verrouillées soient fouillés la nuit. «On a déjà vu des gens qu’on ne connaissait pas traîner dans les cages d’escaliers de notre immeuble», témoigne-t-il.

Diane, une autre résidante du quartier, dit qu’elle reste sur ses gardes, car ce sont des situations qui se produisent souvent. «Mais on ne peut pas tout mettre sur le dos de la maladie mentale, estime-t-elle. Les gens n’ont tout simplement plus de patience, plus de tolérance, parce que trop de choses vont mal.»

«Maintenant, j’ai peur de sortir, a confié Colette, qui n’a pas voulu s’identifier davantage. Avant, je n’avais peur de rien, je sortais le soir après le souper, mais c’est fini.»

Une situation «vraiment troublante»

En point de presse dans sa circonscription de L'Assomption, le premier ministre François Legault a dit qu'il s'agissait d'une situation «vraiment troublante».

Interrogé sur l'accumulation de drames mortels depuis quelques semaines, M. Legault n'a pas voulu s'avancer sur le cas spécifique dans le quartier Rosemont, mais a souligné que partout dans le monde il y avait des problèmes en lien avec la santé mentale. «Il y a un défi de recrutement, que ce soit des travailleurs sociaux, des psychologues, il faut prendre le temps de les former. Il y a des postes actuellement qui sont affichés, mais pas comblés.»

Le premier ministre a réitéré son engagement d'augmenter l'enveloppe réservée à la santé mentale dans le budget présenté la semaine prochaine. Le député de Rosemont, Vincent Marissal, s'est rendu sur les lieux du drame vendredi.

«Oui, il y a de la violence, oui, il y a beaucoup de détresse», a-t-il reconnu à propos de ce quartier. «Un niveau de violence assez épeurant, je dois dire [...] On ne peut pas nier qu'on a un maudit problème de violence sur les bras en ce moment au Québec.»

Le député solidaire indique diriger ses pensées vers les victimes et leurs proches.

«Tragiques événements dans Rosemont ce matin. Trois personnes ont été violemment tuées. Mes pensées vont aux proches et aux familles des victimes. Il faut agir face à la hausse de la violence dans notre société, quelle qu’en soit la source», a déclaré le chef du Parti québécois (PQ) Paul St-Pierre Plamondon.

«Je suis consterné et sous le choc face à cette attaque brutale. Mes pensées vont aux familles et aux proches des victimes. Nous continuons à suivre la situation et espérons que le bilan ne s'aggravera pas. De tout cœur avec les personnes affectées», a mentionné le chef du Parti libéral du Québec (PLQ) Marc Tanguay.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a indiqué sur Twitter avoir une «pensée pour les trois personnes qui sont mortes dans des circonstances horribles dans Rosemont», avant d'offrir ses condoléances aux proches des victimes.

J’ai une pensée pour les trois personnes qui sont mortes dans des circonstances horribles dans Rosemont. Mes condoléances à leurs proches. 💔



Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a lui aussi gazouillé, qualifiant les événements de vendredi matin d'une «infinie tristesse encore une fois». Le député caquiste de Granby a salué les équipes policières «qui font un travail essentiel et pas facile dans ces circonstances».

Deux représentantes du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) se sont présentées sur place en fin d'avant-midi pour aller à la rencontre du voisinage, le tout pour offrir à ceux qui en ressentiraient le besoin du soutien psychologique et des ressources d'aide. De plus, les premiers répondants, les policiers et ambulanciers, qui étaient sur place, devront recevoir de l'aide, au besoin, a ajouté François Doré sur nos ondes.

Avec des informations d'Étienne Phénix, de Marie-Michelle Lauzon et de la Presse canadienne