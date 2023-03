La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) a arrêté Mohamed Amine Assal de Ville Saint-Laurent jeudi matin pour des allégations de terrorisme.

Les policiers ont procédé à l'arrestation de l'individu âgé de 18 ans grâce à des renseignements fournis par le Federal Bureau of Investigation (FBI).

«Cette opération policière visait à perturber les activités suspectes de M. Assal et qu'il s'engage à ne pas troubler l'ordre public, conformément à l'article 810.011 du Code criminel», a rapporté la GRC par voie de communiqué.

À la suite d'une courte enquête menée par l'Équipe intégrée sur la sécurité nationale (EISN), la GRC avait des raisons de croire que l'homme pouvait potentiellement commettre des infractions en matière de terrorisme.

Conditions de remise en liberté

M. Assal a comparu par vidéoconférence, jeudi après-midi.

Dans le cadre de sa remise en liberté, la cour lui ordonne de garder la paix et d’avoir une bonne conduite. Il devra résider à son adresse de Montréal et respecter un couvre-feu entre 23h et 6h. Il devra également porter un GPS sur lui en tout temps.

M. Assal est également forcé de rester au Québec et ne pourra pas faire de demande de passeport. Son passeport actuel devra rester avec la GRC.

Il est obligé d’informer la cour et le service de police s’il décide de déménager ou de changer d’emploi.

De plus, il lui est interdit d’utiliser un téléphone cellulaire ou de consulter l'Internet, sauf dans le cadre de ses études. Il ne pourra pas non plus naviguer sur les réseaux sociaux ni consulter du matériel électronique provenant de groupes terroristes.

Enfin, il lui est interdit de posséder une arme à feu, des munitions ou des objets portant de logos qui inciteraient à la violence.

L’accusé sera de retour devant le tribunal le 4 mai.

Les policiers poursuivent leur enquête et analyseront toutes les preuves obtenues. Des accusations pourraient être déposées ultérieurement, dit-on par voie de communiqué.

La GRC encourage les citoyens à rester vigilants et à signaler toute information sur le terrorisme ou sur des activités suspectes connexes au Réseau info-sécurité nationale (1-800-420-5805) ou au service de police de leur communauté.

Avec des informations de Sabrina Rivet, Noovo Info.