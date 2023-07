Un phoque a été aperçu dans la rivière des Prairies à Laval lundi, confirme le Réseau québécois d'urgences pour les mammifères marin (RQUMM).

Des images partagées par Rayane Mamou sur un groupe Facebook réunissant des Lavallois passionnés de photographie montrent l'animal se reposant au soleil sur un rocher sur près de la rive. La scène a été prise sur le vif dans le quartier Duvernay, à proximité du Centre de la nature de Laval.

Bien que leurs apparitions soient peu fréquentes en région métropolitaine, les phoques font régulièrement des apparitions hors de leurs secteurs habituels, note Patrick Weldon, responsable des interventions pour le RQUMM. Plusieurs espèces de phoques fréquentent le fleuve Saint-Laurent, mais on les retrouve généralement en aval de Tadoussac, jusque dans le golfe du fleuve, explique M. Weldon.

«Il arrive parfois que certains individus, souvent des jeunes, s’aventurent plus haut dans le fleuve, et même jusque dans des rivières», explique M. Weldon. «Pour le cas de ce jeune phoque, l’eau douce ne représente pas un problème en soi, par contre, sa capacité de s’alimenter dans cet habitat sera importante pour sa survie».

L'animal n'a pas été revu depuis lundi, mais des équipes du RQUMM se déplacent sur le terrain pour effectuer un suivi de l'animal, en compagnie avec des vétérinaires.

Quoi faire si vous apercevez le jeune phoque?

«Vu que l’animal se retrouve dans un secteur susceptible d’être fréquenté par des passants, on demande aux citoyens de faire preuve de bienveillance et de ne pas s’approcher du phoque», exhorte M. Weldon

Le RQUMM demande aux citoyens qui croiseraient le chemin de l'animal de ne pas s'en approcher à moins de 100 mètres et de garder les animaux de compagnie en laisse à bonne distance. «Un phoque peut se déplacer rapidement et être imprévisible, écrit M. Weldon. C’est un animal sauvage puissant qui peut mordre et transmettre des maladies.»

Les plaisanciers qui circulent en bateau doivent faire preuve d'une vigilance accrue pour éviter d'entrer en collision avec l'animal ou de lui faire peur.

Il est également important de ne pas tenter de le nourrir, rappelle le RQUMM. «Sa survie dépend de sa capacité à s'alimenter lui-même de proies fraîches», explique-t-on.

Il est par ailleurs illégal de manipuler un phoque, de le repousser à l'eau ou d'interagir avec lui de quelconque façon, rappelle le RQUMM. De plus, l'animal n'a pas besoin d'être arrosé lorsqu'il sort de l'eau.

Les citoyens qui apercevraient l'animal dans les prochains jours doivent contacter le Réseau québécois d'urgences pour les mammifères marins en composant le 1-877-722-5346.