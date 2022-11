Francesco Del Balso, un mafioso de 52 ans associé avec la famille Rizzuto, a été la cible de coups de feu, lundi après-midi, en plein quartier résidentiel de Laval.

Del Balso a échappé aux balles. À leur arrivée, les policiers du Service de police de Laval (SPL) ont retrouvé des douilles au sol.

Le SPL a érigé un périmètre de sécurité sur le boulevard de Blois, près de Saint-Martin Est.

Les policiers ont ouvert une enquête, mais aucune personne n’a été arrêtée au moment d’écrire ces lignes.

Enjeux avec la justice

Del Balso avait fait les manchettes en septembre dernier, alors qu’il avait été arrêté par le SPL en lien avec une affaire d’extorsion et d’intimidation.

Il aurait exigé à l’église Saint-Maxime de Laval la somme de 5000$ par semaine. La femme du mafioso aurait donné des vêtements et des bijoux à l’église quelques années plus tôt, et Del Balso aurait tenté de les récupérer.

En 2006, il a été arrêté dans la cadre du Projet Colisée, une opération policière majeure visant les organisations de la mafia italienne à Montréal.

Le mafioso a été condamné à 15 ans de prison après avoir plaidé coupable de gangstérisme, trafique de cocaïne et d’évasion fiscale au sein de la famille Rizzuto.

Del Balso a aussi passé 30 jours en prison pour avoir menacé le journaliste de TVA, Félix Séguin, qui a rapporté ses tentatives d’extorsion envers des propriétaires de pizzéria, à Québec.

Avec les informations de Marie-Pier Boucher et de Marie-Michelle Lauzon, Noovo Info et de CTV News.