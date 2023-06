Le retour des beaux jours a profité à BIXI: le service de vélopartage a enregistré plus de 1 586 000 déplacements au mois de mai – un record, statue-t-on.

Depuis le début de la saison le 13 avril dernier, on enregistre une hausse générale de 36% d'achalandage comparativement à la même période l'an dernier. On note aussi une augmentation de 74% par rapport à 2021.

Les abonnements ont eux aussi fracassé un record alors que 43% de plus que l'année passée se sont inscrits comme membres auprès de BIXI.

Fait notable, on a enregistré 67 000 déplacements le 27 mai dernier, dépassant de 7272 le précédent sommet établi le 11 juin 2022. BIXI annonçait en avril dernier que les vélos seront, pour la première fois, disponibles tous l'année.

Après le 15 novembre, les utilisateurs pourront louer un BIXI dans 150 stations, délimitées dans une zone «pilote» d'une superficie de 100 km2, à proximité des axes structurants du réseau cyclable, notamment le Réseau Express Vélo (REV).

De plus, 414 nouveaux vélos, 36 nouvelles stations et 1 468 points d'ancrage ont été ajoutés dans la métropole. Le réseau BIXI comprend un total de 865 stations et 10 000 vélos, dont 2 600 électriques.

Avec des informations d'Audrey Bonaque, Noovo Info