Alors que la semaine de la Fierté de Montréal battra son plein en 2023, un endroit au cœur du Village servira de centre d'intervention, de discussion et de dépistage gratuit du VIH et des ITSS sans rendez-vous.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

La Zone Rose a ouvert ses portes lundi et est gérée par RÉZO, un organisme montréalais à but non lucratif qui existe depuis 1991 et qui fait la promotion de la santé mentale, physique, sociale et sexuelle auprès des hommes GBQ (gais, bisexuels, queers) et des personnes transgenres.

La zone fonctionnera à partir d'un conteneur d'expédition dont le toit sera orné d'un cône rose géant.

«Bien que nous ne prétendions pas que La Zone Rose puisse répondre à tous les besoins observés dans le Village, nous croyons fermement que son approche d'écoute, son aspect social, sa créativité, ses stratégies de réduction des méfaits et sa compassion en feront une valeur ajoutée dans le Village, à l'intersection des communautés, des commerçants, des résidents et des visiteurs», a déclaré le directeur général de RÉZO, Alexandre Dumont Blais.

RÉZO affirme que les hommes GBQ restent les plus touchés par le VIH au Canada, représentant 60 % des nouveaux cas en 2021. Un rapport de l'Institut de santé publique du Québec (INSPQ) indique que la majorité de ces cas se trouvent à Montréal.

«Nos communautés portent également le fardeau d'autres ITS comme le LGV et, plus récemment, le mpox (variole simienne), qui représentent plus de 98 % des cas», a dit RÉZO dans un communiqué de presse. «La gonorrhée, la chlamydia et la syphilis continuent d'affecter nos communautés de façon disproportionnée.»

La directrice de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin, a mentionné que ses équipes étaient fières de soutenir La Zone Rose.

«Il s'agit d'un projet stimulant basé sur une réponse communautaire aux problèmes de santé publique. C'est un exemple inspirant à suivre et à reproduire», a-t-elle affirmé.

RÉZO a indiqué qu'environ 26 000 premières doses de vaccin contre le virus mpox et 11 000 deuxièmes doses ont été administrées à Montréal.

La Zone Rose continuera à fonctionner dans le Village après les weekends de la Fierté jusqu'au 1er octobre, de 15 h à 21 h, du mercredi au dimanche.