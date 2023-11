Un nouveau refuge animalier municipal ouvrira ses portes en 2026.

C'est ce qu'a annoncé la Ville de Montréal, qui collabore avec l'organisme Proanima Montréal.

«Environ 50% des foyers montréalais possèdent un animal de compagnie. Ils font partie de la famille ; ce sont des compagnons importants. Nos attentes étaient donc grandes et cette entente y répond. Avec ce nouveau partenariat, nous souhaitons que les meilleures pratiques continuent d'être mises au service des animaux de façon uniforme et harmonisée pour tous les arrondissements», a mentionné Maja Vodanovic, responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau au comité exécutif et mairesse de Lachine.

Reconnu pour ses services et son expertise, l'organisme Proanima Montréal assurera les services dans 19 arrondissements avec, comme principal fournisseur, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Montréal.

«Servir les gens et aider les animaux, c'est notre raison d'être.» -Dr. Vincent Paradis, directeur des soins aux animaux de Proanima

Proanima Montréal prendra en charge les animaux errants, abandonnés ou cédés, apportera les soins nécessaires, comme la stérilisation, et réunira les animaux perdus avec leurs propriétaires. Ils s'occuperont aussi de la gestion des chiens à risque.

«Nous sommes enthousiastes à l'idée d'étendre la portée de notre mission, qui consiste d'abord et avant tout à inspirer et sensibiliser l'être humain au respect et au bien-être animal, une personne, une communauté et une ville à la fois», a ajouté Dr. Vincent Paradis, directeur des soins aux animaux de Proanima.

Comme l'installation n'existe pas actuellement, l'organisme procédera à l'acquisition et à l'aménagement d'un immeuble, le fournira en équipement et embauchera le personnel nécessaire.

Une fois le premier refuge en opération, la somme annuelle de 17,2 M$ sera versée à l'organisme pour assurer les services pour toute la durée du contrat. Le coût total s'élève à 157,9 M$.

Un refuge à l'est et un autre à l'ouest

À long terme, deux installations desserviront la métropole, l'une dans l'est et l'autre dans l'ouest. D'ici l'ouverture du premier refuge, la SPCA de Montréal continuera d'offrir les services aux arrondissements qu'elle dessert déjà.

Lors de l'ouverture du premier refuge en 2026, la SPCA accueillera de son côté des animaux provenant du secteur ouest de la ville jusqu'à ce que le deuxième refuge y soit aménagé par la suite. Cette nouvelle structure permettra à la SPCA de Montréal de couvrir les besoins d'animaux qui ne pourront être pris en charge par le refuge municipal et les cas plus complexes.

«Une fois que le refuge sera ouvert et fonctionnera à plein régime, à partir de 2026, les animaux de Montréal profiteront d'une pleine complémentarité des services. De notre côté, nous nous concentrerons encore plus sur les inspections, l'éducation, la défense des animaux et les soins des cas les plus vulnérables et les plus nécessiteux. Notre mission reste la même: promouvoir la sécurité et le bien-être des animaux», a expliqué Laurence Massé, directrice générale de la SPCA.