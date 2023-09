Un piéton se trouve dans un état critique après avoir été happé par un automobiliste, jeudi soir, dans le quartier Centre-Sud de Montréal.

La collision est survenue vers 20h25 à l'intersection des rues Frontenac et Ontario.

Selon les premières informations du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le véhicule circulait sur la rue Frontenac en direction nord quand celui-ci a percuté le piéton. La victime, âgée de 21 ans, se trouvait alors à l'intersection.

Le conducteur, un homme de 61 ans, devrait être rencontré par les enquêteurs au cours des prochaines heures.

Un périmètre de sécurité a été érigé et des policiers spécialisés en enquête collision ont été appelés à se rendre sur les lieux afin de déterminer les causes et circonstances de l'accident.