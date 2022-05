Un enseignant de l'école primaire Adélard-Desrosiers, de Montréal-Nord a été arrêté et accusé de plusieurs chefs de nature sexuelle sur une présumée victime âgée de 11 ans. Dominic Blanchette, 27 ans, pourrait avoir fait d'autres victimes, selon le SPVM.

Le jeune enseignant a été accusé, lundi, d'agression sexuelle, de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels, de leurre ainsi que des accusations en lien avec de la pornographie juvénile. Il a été libéré sous plusieurs conditions en attendant sa prochaine comparution le 8 juillet, dont celle de ne pas se trouver dans un espace public en présence de mineurs.

Les faits reprochés se seraient déroulés entre le 24 décembre 2021 et le 29 mai dernier.

Le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île a suspendu l'enseignant dès qu'elle a été informée de la situation. La nouvelle a soulevé l'indignation de la part du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge qui a réagi sur Twitter.

«Les faits rapportés sont graves et totalement inacceptables. Le CSS a suspendu l’individu. J’ai demandé la révocation du brevet de cet enseignant. On nous confirme que de l’aide psychologique est offerte aux élèves et aux enseignants», a-t-il écrit.

L'individu aurait occupé des emplois dans plus d'un établissement scolaire.

Le SPVM demande donc à quiconque aurait été victime ou témoin d'actes répréhensibles de nature sexuelle commis par l'accusé de communiquer directement avec les enquêteurs de la Section des agressions sexuelles au 514 280-8502 ou à se rendre à son poste de quartier. Toute autre personne qui souhaite partager, de façon anonyme et confidentielle, de l'information peut le faire en contactant Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.