Selon un sondage de Time Out Group, trois quartiers du Canada ont été nommés parmi les « plus cool » au monde par 20 000 citadins et experts, dont un quartier de Montréal qui figure dans le top 5.

Cet article est une traduction d'un texte de CTV News.

La société mondiale de médias, qui se concentre sur l'industrie hôtelière, a publié mardi son dernier indice annuel Time Out, classant les rues et les quartiers les plus cool en fonction des perceptions du plaisir, de la nourriture, de la culture et de la communauté.

Sur la liste des 51 endroits à travers le monde, un quartier de Montréal a réussi à se classer parmi les cinq premiers.

Le Mile End fait partie de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Selon Time Out Group, il comprend un skate park qui est le site de «fêtes de quartier numériques», adaptées à l'art de la projection.

«C'est un coin piétonnier qui abrite des boutiques de bagels rivales, un salon de thé qui se transforme en salon de champagne après la tombée de la nuit», explique Time Out Group.

51 quartiers les «plus cool»

Au n ° 12 sur la liste se trouve le quartier Dundas West de Toronto, une communauté animée avec des galeries d'art, des bars artistiques et des cafés. Entre Trinity Bellwoods et l'emblématique Queen West, l'article décrit le quartier comme l'endroit idéal pour trouver des boulangeries portugaises.

«Cette partie de la "ville des quartiers" du Canada est un paradis pour les consommateurs de culture », déclare Time Out Group.

À la 25e place se trouve le quartier West End de Vancouver, une communauté du centre-ville au sud de Coal Harbour, pleine de boutiques, de vie nocturne et de caractère.

Le quartier «turbulent» était autrefois un endroit tranquille pour l'élite, selon Time Out Group. Davie Village est un port d'attache pour la communauté LGBTQ2S+ de la ville, avec des bars et des clubs de poésie troués dans le mur.

«Pour les restaurants et le commerce de détail, vous ne pouvez pas battre les rues Denman et Robson», déclare Time Out Group. «Mais la vraie couleur ici est fournie par mère nature sous la forme du parc Stanley de 405 acres et de la bien nommée Sunset Beach.»

En tête de liste des 51 quartiers les plus cool se trouve Colonia Americana de Guadalajara, au Mexique, connue comme la capitale culturelle du pays, selon Time Out Group. Le mélange avant-gardiste d'art et de manoirs néoclassiques côtoyant des entrepôts contenant les salles de concert de la ville rend le quartier attrayant pour tous les voyageurs.

Liste des quartiers les plus cool de Time Out au monde en ce moment :

1. Colonia Americana, Guadalajara (Mexique)

2. Cais do Sodré, Lisbonne (Portugal)

3. Village Wat Bo, Siem Reap (Cambodge)

4. Ridgewood, New York (États-Unis)

5. Mile End, Montréal (Canada)

6. Barrio Logan, San Diego (États-Unis)

7. Shimokitazawa, Tokyo (Japon)

8. Cliftonville, Margate (Royaume-Uni)

9. Barrio Yungay, Santiago (Chili)

10. Cours Julien, Marseille (France)

11. Shawlands, Glasgow (Royaume-Uni)

12. Dundas Ouest, Toronto (Canada)

13. Vila Madalena, São Paulo (Brésil)

14. San Isidro, La Havane (Cuba)

15. Neukölln, Berlin (Allemagne)

16. Avondale, Chicago (États-Unis)

17. Walthamstow, Londres (Royaume-Uni)

18. Sants, Barcelone (Espagne)

19. Petite Inde, Singapour

20. Riona Sanità, Naples (Italie)

21. Silver Lake, Los Angeles (États-Unis)

22. Wan Chai, Hong-Kong

23. Barrio de Las Letras, Madrid (Espagne)

24. Vesterbro, Copenhague (Danemark)

25. West End, Vancouver (Canada)

26. Levinsky, Tel-Aviv (Israël)

27. Fitzroy, Melbourne (Australie)

28. Kilimani, Nairobi (Kenya)

29. Coconut Grove, Miami (États-Unis)

30. Quartier nord, Manchester (Royaume-Uni)

31. Letná, Prague (République tchèque)

32. Noord, Amsterdam (Pays-Bas)

33. Marrickville, Sydney (Australie)

34. Chacarita, Buenos Aires (Argentine)

35. Île Kelham, Sheffield (Royaume-Uni)

36. Dogpatch, San Francisco (États-Unis)

37. Ximending, Taipei (Taïwan)

38. Sea Point, Le Cap (Afrique du Sud)

39. Pagrati, Athènes (Grèce)

40. Santurce, San Juan (Porto Rico)

41. Barrio Escalante, San José (Costa Rica)

42. Centre d'Ubud, Bali (Indonésie)

43. Kingsland, Auckland (Nouvelle-Zélande)

44. Haut Marais, Paris (France)

45. Bandra West, Bombay (Inde)

46. ​​Thonglor, Bangkok (Thaïlande)

47. Fortitude Valley, Brisbane (Australie)

48. Moda, Istanbul (Turquie)

49. Stoneybatter, Dublin (Irlande)

50. Ville FESTAC, Lagos (Nigéria)

51. Versailles, Puerto Vallarta (Mexique)