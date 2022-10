L'aide de la population est sollicitée afin de retracer un homme de 64 ans de La Prairie.

Luc Lafontaine a quitté son domicile le samedi 22 octobre sans raison, laissant derrière lui ses effets personnels, ses cartes bancaires, son cellulaire et son véhicule.

Il n'a pas pris avec lui non plus ses médicaments. Il est connu pour des problèmes de santé, notamment de diabète et au foie. Sa famille est donc inquiète et craint pour sa sécurité.

L'homme aux cheveux courts et gris mesure 1,60 m (5' 4'') et pèse 95 kg (210 lbs). Il portait un chandail de type coton ouaté rose à rayures lorsqu'il a été vu pour la dernière fois. Il a une démarche titubante en raison d'un problème à la hanche.

Toute personne avec de l'information peut téléphoner au 911 ou au 450 638-0911, poste 615.