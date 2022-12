Montréal accueillera le nouveau bureau de ONU-Habitat, un programme de l’Organisation des Nations Unies (ONU) visant à soutenir le développement durable des établissements humains et des villes.

Cette nouvelle équipe sera responsable du programme mondial pour des villes vertes, résilientes et durables. Leur mission sera d'élaborer des recommandations de politiques et de gestes concrets en matière de développement urbain durable, en s'appuyant sur les avancées scientifiques et outils novateurs.

«ONU-Habitat entretient un lien spécial avec le Canada», a déclaré Maimunah Mohd Sharif, directrice exécutive d'ONU-Habitat. «Je suis heureuse que le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal soutiennent à nouveau notre mandat et notre travail pour accélérer la prise d’actions locales en faveur de villes plus vertes, plus résilientes et plus durables au bénéfice des villes et des communautés les plus vulnérables.»

Ainsi, l’équipe devra répondre aux besoins les plus urgents, en misant notamment sur l’intelligence artificielle et en développant une plateforme multidisciplinaire qui permettra de mieux prendre en compte les particularités des villes et communautés les plus vulnérables aux impacts des changements climatiques.

«À Montréal et partout dans le monde, on doit densifier les milieux urbains de façon intelligente en faisant une plus grande place à la nature. Notre administration pose des gestes concrets et ambitieux pour préparer Montréal aux impacts des changements climatiques et c'est avec beaucoup de fierté que nous accueillons des organisations d'envergure comme ONU-Habitat, qui s'engagent elles aussi dans la création de milieux de vie verts et résilients», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

En plus de créer des partenariats pour soutenir les populations précaires et les communautés autochtones sur la planète, l'équipe montréalaise aura l'aide des chercheurs de l’Université McGill, de l’Université Concordia et de Mila, l'Institut québécois d’intelligence artificielle pour trouver des solutions. Aussi, elle travaillera en étroite collaboration avec le bureau de Barcelone, qui assure l’appui technique aux villes, et celle de l’Accélérateur des Innovations Technologiques Urbaines des Nations Unies (UNITAC) à Hambourg.

Pourquoi Montréal?

La métropole a été sélectionnée pour implanter ce bureau en raison de ses écosystèmes de pointe en développement durable et en intelligence artificielle, ainsi que pour ses institutions académiques et son bassin d’organisations internationales, dit-on.

«Ce bureau aidera Montréal et le Canada à développer des solutions concrètes pour rendre les villes plus vertes, résilientes, durables et prêtes à saisir les occasions liées à l'économie de demain», a ajouté la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Pascale St-Onge.

L'organisme Montréal International s'occupe de la coordination et la mise en place de ce projet, avec l'aide des gouvernements du Canada et du Québec.



«Décidément, le Grand Montréal a le vent dans les voiles en matière de développement durable, un élément clé dans notre stratégie pour bâtir une économie résiliente, verte et inclusive. [...] Il s’agit du premier bureau de l’ONU depuis la venue de l’Institut de statistique de l’UNESCO en 2001, il y a plus de vingt ans», a mentionné Stéphane Paquet, président directeur-général de Montréal International.

C'est le sixième bureau de l'ONU qui s'implante dans la ville. On retrouve déjà l’Organisation de l’aviation civile internationale, le Secrétariat de la convention sur la diversité biologique, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l’Institut de statistique de l’UNESCO et le Fonds multilatéral pour l'application du Protocole de Montréal.

«Cette annonce contribue à renforcer l’écosystème québécois en développement durable ainsi que la réputation du Québec comme leader international en la matière. Elle vient réaffirmer l’importance accordée par le Québec à la lutte contre les changements climatiques et à l’accueil des organisations internationales qui choisissent de s’établir chez nous. Bienvenue à ONU-Habitat», a lancé Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.

Cette annonce s'est faite dans le cadre des négociations de la COP15, qui se déroule au Palais des congrès de Montréal jusqu'au 20 décembre prochain.