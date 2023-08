Un homme de 48 ans a été poignardé dans une auberge de jeunesse mercredi soir à Montréal.

La victime a été poignardée au haut du corps, mais l'on ne craint pas pour sa vie.

L'agression est survenue vers 19 h 30 à l'intérieur de l'établissement situé sur l'avenue Christophe-Colomb, près de l'avenue Mont-Royal, dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal.

«Selon les premières informations, le suspect aurait fait irruption dans une auberge de jeunesse et, pour une raison inconnue pour le moment, il aurait agressé la victime à l'arme blanche», a affirmé l'agente Véronique Dubuc, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le suspect a rapidement été arrêté grâce aux informations fournies par la victime à des policiers qui effectuaient une patrouille dans le secteur.

«Elle a indiqué aux policiers où se trouvait le suspect qui courait sur Christophe-Colomb en direction sud. Les policiers ont poursuivi le suspect à la course et ont procédé à son arrestation quelques mètres plus loin», a précisé l'agente Dubuc.

Quant au suspect, un homme âgé de 56 ans, ce dernier est détenu et doit comparaitre jeudi après-midi.

«La scène de crime est protégée pour préserver les éléments de preuve», a précisé la porte-parole du SPVM en faisant référence au périmètre de sécurité dans le secteur et au travail des policiers.

Les deux hommes se connaissent. Un conflit serait à l'origine de la tentative de meurtre.