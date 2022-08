Un homme juif orthodoxe de 24 ans a été poignardé, vendredi, dans le quartier Saint-Michel de Montréal.

La police de Montréal (SPVM) a déclaré qu'il est possible que l'agression au couteau soit lié à un conflit de travail, alors que la victime et le suspect étaient des collègues.

Ce contenu est une traduction d'un article de CTV News

Dans une vidéo circulant sur les médias sociaux vendredi, on voit un homme portant une kippa et un châle de prière (tallit) se tenir devant une porte, une jambe reposant sur une trottinette à genoux. Un homme vêtu de noir sort alors de la porte et semble poignarder la victime au visage ou au cou.

Selon le SPVM, l'agression au couteau s'est produite vers 13h30. La victime a été transportée à l'hôpital, mais son état est stable.

Le suspect, âgé de 21 ans, a été arrêté et a comparu devant le tribunal, vendredi.

L'organisation de services juifs B'nai Brith a confirmé que la victime est un homme juif orthodoxe. Le groupe a parlé à la police et suit le dossier.

L'ANXIÉTÉ AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE

Marvin Rotrand est un ancien conseiller municipal de Montréal et le directeur de B'nai Brith Canada, une organisation de défense des droits des Juifs.

Selon lui, bien qu'il ne soit pas clair si la victime a été ciblée en raison de sa foi, des incidents de ce genre suscitent néanmoins la peur au sein de la communauté juive.

«Toutes ces choses s'additionnent, et les gens deviennent très, très inquiets».

La communauté est particulièrement sur les nerfs, a-t-il ajouté, étant donné que les crimes haineux contre les Juifs auraient augmenté au cours des années précédentes.

Un audit de B'nai Birth a révélé que 2021 était l'année la plus élevée d'incidents antisémites au Canada depuis que l'organisation a commencé à enregistrer ces données en 1982.

«L'année dernière, dans notre propre audit, nous avons enregistré 75 incidents violents contre des Juifs au Canada. Et c'était un nombre plus élevé que les cinq années précédentes», a déclaré Rotrand.

Pour aller de l'avant, Rotrand a déclaré que la police et les fonctionnaires doivent avoir une «meilleure compréhension» de ce à quoi ressemble l'antisémitisme.

Il a également appelé le Canada à mettre à jour ses lois concernant la haine en ligne en obligeant les plateformes à supprimer les contenus haineux.

«Nous pensons que les outils sont là, mais il faudra une réglementation et une législation de la part du gouvernement du Canada.»