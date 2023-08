Un Lavallois de 18 ans paiera cher son grand excès de vitesse, après avoir écopé d'une amende de 2155 $ et de 24 points d'inaptitude pour avoir circulé deux fois plus vite que la loi ne le permettait.

Le jeune homme circulait sur l'autoroute 40 en direction ouest, vers 2h45 dans la nuit du 11 août, quand il a été intercepté par un patrouilleur de la Sûreté du Québec dans le secteur de l'autoroute 13, à Montréal.

La vitesse de l'automobiliste captée par le policier était de 220 km/h, alors que la vitesse permise sur cette route est de 100 km/h.

En plus de son constat d'infraction et de ses points d'inaptitude, le chauffard a vu son véhicule remisé et son permis de conduire suspendu pour 7 jours.

La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec.