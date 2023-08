Une nouvelle application vise à rendre votre trajet sur le nouveau système de train léger de Montréal (REM) plus facile et plus rapide.

Appelée Remexit, elle utilise les horaires de train en temps réel pour aider les voyageurs à planifier leurs trajets sur le REM et à se rendre aux arrêts de bus et aux lignes de métro à proximité.

Il s'agit d'un projet passionné de Charles Jeremy Colnet, qui travaille dans la publicité. Il dit avoir développé l'application pendant son temps libre.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Les jours où chaque seconde compte, il affirme que vous pouvez utiliser l’application pour savoir exactement où vous devez vous tenir sur la plateforme afin d'être directement devant la sortie lorsque vous arrivez à votre destination.

«L'objectif principal est de gagner du temps et de trouver la bonne sortie ou d'avoir toutes les informations que le REM ne nous fournit pas», a-t-il déclaré.

L'application gratuite vous avertit également des détours ou des retards, des problèmes qui ont affecté la première semaine de service du REM.

Charles Jeremy Colnet affirme que ces accrocs l'ont en réalité aidé dans le processus de développement.

«Pour moi, c'était bien parce que j'ai pu voir qu'ils communiquaient les pannes, et j'ai pu mettre en œuvre tout cela immédiatement, donc trois jours après cela, mon application était déjà opérationnelle», a-t-il dit.

Charles Jeremy Colnet dit avoir conçu l'application en tenant compte de l'accessibilité, en mettant en évidence les réglages pour les personnes ayant une vision réduite et les informations sur l'emplacement des ascenseurs. Vous pouvez également recevoir des alertes lorsque les ascenseurs sont hors service.

Et ce n'est pas la première fois que Charles Jeremy Colnet prend en main les problèmes des voyageurs.

Il a précédemment développé une autre application appelée Metroexit, essentiellement le même outil conçu pour le système de métro de Montréal.

Il n'est pas non plus le seul à s'attaquer à la cause - un étudiant de l'Université Concordia a récemment affiché des panneaux dans les stations de métro pour les orienter vers le REM.

Les trains ont commencé à circuler le 31 juillet, reliant la gare centrale de Montréal à la ville de Brossard.

Charles Jeremy Colnet dit qu'il n'a pas encore été en contact avec le REM ou la STM à propos des applications.

