Un adolescent de 17 ans a été blessé par balles à Montréal-Nord, peu après minuit, mardi matin.

Le jeune homme a été blessé par au moins deux projectiles alors qu'il se trouvait sur l'avenue Matte, près de la rue Pascal. Sa vie n'est toutefois pas en danger.



Les coups de feu provenaient d'un véhicule en mouvement, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).



Plusieurs douilles et des impacts de balles ont été retrouvés sur place.



La police n'a procédé à aucune arrestation pour l'instant dans cette affaire.

L'escouade canine et des techniciens en identité judiciaire ont ratissé la scène et des témoins ont été rencontrés.

Troisième fusillade

Il s'agit d'une troisième fusillade en deux semaines dans le même secteur de l'arrondissement où l'on retrouve plusieurs immeubles à appartements..

Le 13 juillet, une personne à bord d'une voiture en mouvement avait ouvert le feu en direction d'un groupe réuni à l'intersection du boulevard Rolland et de la rue Pascal. Une personne avait été blessée.



Six jours plus tôt, soit le 7 juillet, des coups de feu avaient aussi été tirés à l'intersection des rues Lapierre et Pascal. Le SPVM n’avait alors signalé aucune victime.