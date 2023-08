Les boutiques de Crémy Pâtisserie – situées à Montréal et Boucherville – fermeront leurs portes définitivement dès le samedi 26 août.

Le propriétaire, Rémy Couture, a fait l’annonce de ces fermetures via les réseaux sociaux.

«C’est le cœur gros que je tire ma révérence et accroche mon tablier après 12 ans de loyaux services», écrit-il.

Des difficultés financières sont à l’origine de cette décision explique le pâtissier en précisant qu’il doit faire face, comme plusieurs, à la hausse incessante des matières premières et des salaires.

«Avec le paiement des opérations quotidiennes et le remboursement des prêts accordés pendant la pandémie, poursuivre sur cette voie n’est simplement plus possible», affirme Rémy Couture.

«Je sais déjà que c’est le contact humain, avec employés et clients, qui me manquera le plus.

Merci à tous mes employés, ma famille et mes amis qui m’ont supporté durant ses belles et dures années», conclut-il.

 

Crémy, une boutique-laboratoire, a vu le jour en 2011 sur l’avenue du Mont-Royal.

Rémy Couture a par ailleurs fait plusieurs collaborations télé au fil des années, notamment à Signé M avec Louis-François Marcotte, À couteaux tirés sur Casa et Donut Showdown où il fût proclamé «Roi des beignes».

Les temps sont difficiles

La fermeture annoncée de Crémy Pâtisserie n'est pas sans rappeler la fermeture récente des succursales de Juliette & Chocolat.

Des difficultés financières ont aussi poussé la propriétaire, Juliette Brun, à revoir son modèle d'affaires.

«Quand on fait nos prévisions et qu'on voit que ça va encore durer pendant plusieurs mois, et qu'à moins d'un miracle ou quelque chose d'imprévu on va juste continuer à creuser notre trou, c'est là qu'on commence à réfléchir de manière plus rationnelle», avait alors indiqué Juliette Brun en entrevue à Noovo Info.

Juliette Brun ajoutait que depuis la pandémie, la répartition des coûts pour exploiter un restaurant «a grandement changé» citant l’augmentation des frais de recrutement, des salaires, des matières premières ainsi que l’impact de l’inflation sur les habitudes de consommation.

Mme Brun précisait toutefois que le «plus gros impact» est celui «des remboursements des prêts du gouvernement obtenus durant la pandémie.»

«Les ventes étaient en croissance, quand on regarde les résultats c'était encourageant et il y avait vraiment du potentiel. Ce n'est pas le modèle qui ne marche plus, c'est le poids de la dette qui fait que ça ne peut pas marcher», ajoutait Juliette Brun.

Inquiétude grandissante en restauration

Le domaine de la restauration vit en général des heures stressantes alors que les propriétaires doivent faire face à l’augmentation du prix de la nourriture - qui force souvent les restaurateurs à augmenter le prix de leurs plats - et à la baisse de l'achalandage.

Ces facteurs sont notamment à l'origine de la fermeture sans préavis du Houston de Lebourgneuf, une fermeture qui en a pris plusieurs par surprise.

La situation inquiète le milieu de la restauration.

