Un total de 53 volés ont été retrouvés et saisis au port de Montréal, lundi, par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et l’Agence des services frontaliers du Canada.

Les véhicules saisis sont majoritairement des véhicules utilitaires sport (VUS) de luxe et des camionnettes. Leur valeur totale est estimée à près de 2,6 M$.

Ils étaient destinés à être vendus à l’étranger.

Le journaliste aux affaires criminelles et au crime organisé de La Presse, Daniel Renaud était de passage au bulletin Noovo Le Fil 17 animé par Marie-Christine Bergeron afin de faire le point sur la situation. Selon lui, 2023 pourrait constituer une année record en termes de vols de véhicules à Montréal.

M. Renaud indique que si le SPVM procède chaque semaine à ce genre de saisie, elles sont rarement de cette ampleur. «Les enquêteurs ont fait ce qu'on appelle un blitz. C'est-à-dire que depuis quelque temps, des conteneurs avaient été identifiés. Hier, on les a ouvert et on a découvert 53 véhicules», explique-t-il.

Depuis le début de l’année, 252 véhicules volés ont été saisis au port de Montréal. Près de 76% de ces véhicules proviennent de l’Ontario et près de 22% viennent de différentes régions du Québec, dont un peu moins de la moitié de Montréal (10,48%). La majorité des automobiles provenaient de la région de Toronto.

Cette opération d'envergure a été réalisée en collaboration avec l'organisation Équité Association et l’Administration portuaire de Montréal.

L'enquête se poursuit pour retrouver les responsables de ces vols et demande aussi la coopération de la population.

Daniel Renaud indique qu'il y a différents responsables pour ces vols. «Il y a deux niveaux. Il y a les simples voleurs, qui sont souvent des jeunes et de plus en plus des membres de gangs de rue de Montréal qui peuvent être payés jusqu'à plus de 3000 $ par véhicule volé. Une fois le vol commandé, ils remettent les véhicules à des groupes criminels principalement liés au crime organismé du Proche-Orient et du Moyen-Orient», précise le journaliste.

Le SPVM recommande aux automobilistes de suivre les conseils suivants pour protéger leur véhicule face aux voleurs:

Installez un système de localisation dans votre véhicule, ce qui permettra de le retrouver en cas de vol;

Installez un dispositif visant à ralentir le voleur comme une barre antivol sur le volant;

Installez un cadenas pour bloquer l’accès à l’entrée de l’ordinateur de bord. Vous éviterez ainsi que les voleurs puissent copier la clé et partir avec votre véhicule.

Avec des informations d'Émile Bérubé-Lupien, Noovo Info.

Toute personne détenant des informations peut communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.