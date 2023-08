Une campagne de collecte de fonds est en cours pour la mère et les enfants d'une femme de l'Ouest de l'île décédée dans un apparent féminicide.



Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

Le corps de Robyn-Krystle O'Reilly a été retrouvé pendant le week-end à l'intérieur du coffre d'un véhicule à Wickham, au Québec, à environ 100 kilomètres au nord-est de Montréal.

Son mari, Kevin Romagosa, fait maintenant face à des accusations de meurtre au premier degré.

La campagne GoFundMe a été lancée par Katie Morris, une amie de la famille, et a jusqu'à présent recueilli plus de 45 000 $, avec un objectif de 100 000 $.

Mme Morris espère recueillir des fonds pour aider la mère de Robyn-Krystle, Tara O'Reilly, ainsi que les deux enfants de la victime.

Mme O'Reilly aidera désormais à élever ses petits-enfants.

«L'objectif est de l'aider à canaliser tout le soutien et toute l'énergie de la communauté pour la soutenir de toutes les manières dont elle a besoin», a déclaré Mme Morris.

Cela comprend les frais funéraires, les dépenses médicales et les fonds pour l'éducation des jeunes enfants.

Des messages et des soutiens affluent, a indiqué Mme Morris.

«Le message le plus important à transmettre est l'amour d'une mère pour son enfant et la perte», a-t-elle dit. «Offrir aux individus et aux autres familles un moyen d'aider dans leur propre chagrin pour la famille et de contribuer d'une manière ou d'une autre dans une situation dévastatrice.»

Romagosa, âgé de 39 ans, est en cours d'évaluation psychiatrique pour déterminer s'il est apte à subir son procés.

L'affaire revient devant le tribunal le 29 août prochain.

Réseau de soutien

Les victimes de violence conjugale peuvent contacter SOS violence conjugale au 1-800-363-9010.



Autres ressources: