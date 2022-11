Aucun blessé n'a été signalé après la collision entre deux avions sur le tarmac de l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, mardi.

Ceci est une traduction de CTV News Montreal

Les deux avions sont «entrés en contact en se déplaçant au sol», selon le porte-parole de l'aéroport de Montréal, Eric Forest.



L'un des vols concernés était le vol 1350 d'American Airlines à destination de Charlotte, en Caroline du Nord.

American Airlines a déclaré à CTV News qu'un de ses avions «était stationné à la porte d'embarquement avant le départ lorsque le bout de l'aile d'un autre avion est entré en contact avec l'aile droite de l'avion d'American».

Un porte-parole de la compagnie a déclaré dans un courriel que tous les passagers sont sortis sans incident et que la compagnie aérienne trouvera un hébergement pour les clients affectés.

Dave Côté, un passager du vol 1350, a déclaré que le pilote avait confirmé la collision à toutes les personnes à bord. M. Côté a dit qu'il n'avait pas vu les avions entrer en contact pendant qu'il était à bord, mais il a écrit dans un message sur Twitter à CTV que «cela ressemblait à une petite secousse de l'avion».

Joint mardi soir, le Bureau de la sécurité des transports du Canada a déclaré qu'il était en train de recueillir plus d'informations et qu'il ne pouvait pas fournir plus de détails.

Note de la rédaction : Dans la version initiale de cet article, il était indiqué que les avions étaient entrés en collision en se «poussant» au sol; ce terme a été remplacé par en se «déplaçant». Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.