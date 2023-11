Le Bureau fédéral de la sécurité des transports a ouvert une enquête à la suite d'une collision entre deux trains dans le nord de Montréal qui a entraîné l'hospitalisation de trois personnes mardi.

Un train du Canadien National (CN) est entré en collision avec un train de banlieue Exo qui était arrêté à la station Saint-Léonard-Montreal-Nord sur la ligne 15 Mascouche, selon Jean-Maxime St-Hilaire, porte-parole d'Exo.

«Il est trop tôt pour identifier la cause de l'incident», a écrit M. St-Hilaire dans un courriel envoyé à CTV News, ajoutant que tous les trains de la ligne Mascouche ont été annulés pour le reste de la soirée. Des taxis et des navettes ont été appelés pour aider les passagers qui se trouvaient dans le train.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Le train du CN semble avoir heurté l'autre train de plein fouet. On pouvait voir l'avant des deux trains pressés l'un contre l'autre sur la même voie mardi soir.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a indiqué qu'il avait déployé une équipe sur les lieux pour enquêter sur la cause de l'incident, mais n'a pas donné d'autres détails.

«Les rapports préliminaires indiquent que l'incident n'a pas fait de blessés graves et qu'il n'y a pas de marchandises dangereuses en cause», a déclaré un porte-parole du CN.

«Les premiers intervenants locaux et les équipes du CN interviennent, et la cause de l'incident fait toujours l'objet d'une enquête. Nous ferons le point sur la situation dès que nous aurons plus d'information. Le CN tient à s'excuser pour les répercussions de l'incident.»

Les ambulanciers paramédicaux et les policiers ont indiqué à CTV News qu'ils avaient été appelés à la station Exo Saint-Léonard-Montreal-Nord vers 18 h 30.

Urgences-Sante a déclaré avoir évalué sept patients sur les lieux pour des blessures mineures, dont quatre ont refusé d'être envoyés à l'hôpital.

Les trois personnes qui ont été hospitalisées sont deux hommes dans la cinquantaine et un homme dans la vingtaine, dont les blessures ne mettent pas la vie en danger. Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), ils ont été traités pour un choc nerveux.