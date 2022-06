Pour la troisième fois en une semaine, une école du Grand Montréal a été évacuée à la suite de menaces.



Cette fois, il s'agit de l'école secondaire Monseigneur-Richard, dans l'arrondissement de Verdun, à Montréal, qui a dû être fermée de manière préventive cet avant-midi. Un canular a mené à l'évacuation des élèves et du personnel de l'établissement scolaire situé à l'angle de la rue Gilberte-Dubé et du boulevard Gaétan-Laberge.

À lire également :

Un adolescent aurait envoyé un texto à un de ses camarades de classe affirmant qu'il avait posé un engin explosif dans l'école. L'élève a avisé la direction de l'école qui a aussitôt contacté le 911, vers 8h45, puis évacué le bâtiment. Les policiers ont effectué des fouilles à l'intérieur et à l'extérieur pour sécuriser les lieux et aucun engin explosif n'a été trouvé.

Devant l'important déploiement policier, le suspect a finalement avisé la direction de l'école qu'il s'agissait d'une mauvaise blague.



Le jeune a été arrêté sur-le-champ. Il pourrait faire face à plusieurs accusations, dont méfait public ou menaces. Il sera rencontré par les enquêteurs aujourd'hui.



L'école demeure fermée pour la journée.

Deux écoles de la Montérégie ont subi le même sort

La polyvalente La Magdeleine de La Prairie et l'école Louis-Philippe-Paré à Châteauguay, en Montérégie ont été évacuées la semaine dernière, à la suite de menaces proférées contre des élèves et des membres du personnel. À l'école de La Prairie, deux ados ont été arrêtés et pourraient faire face à la justice pour avoir circulé près de l'école avec de fausses armes, mardi dernier.

Les deux événements seraient liés, selon les policiers.

Pour les plus récentes nouvelles touchant le grand Montréal, consultez le Noovo Info.