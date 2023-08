Une élève de 16 ans est en train d'être expulsée de son école, non pas en raison de quelque chose qu'elle aurait fait de mal, mais à cause de la loi linguistique du Québec, le projet de loi 96.



Elle avait obtenu la permission d'étudier en anglais, mais en vertu de la nouvelle législation, on lui a dit qu'elle avait perdu ce droit.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Julie, un pseudonyme que CTV News utilise pour protéger son identité car elle craint des représailles pour avoir parlé, est une ressortissante chinoise qui est à Montréal depuis quatre ans avec un permis d'études.

Cependant, à quelques jours seulement du début de sa dernière année scolaire, le gouvernement du Québec lui a dit qu'elle ne peut pas retourner dans l'école qu'elle aime.

«Je veux dire, ça a complètement ruiné mes rêves pour ma 11e année scolaire», a-t-elle déclaré.

Depuis la 9e année, Julie est à l'ECS, une école privée anglophone à Westmount, qui reçoit un certain financement gouvernemental et doit donc respecter les lois linguistiques.

Julie avait été autorisée à fréquenter l'ECS parce qu'elle avait obtenu un certificat d'études et un certificat de droit temporaire à l'enseignement en anglais. Cependant, cette semaine, elle a reçu une lettre du ministère de l'Éducation lui indiquant qu'elle n'est plus admissible à l'enseignement en anglais.

Le problème réside dans le fait que son certificat d'études doit être renouvelé chaque année, ce qui n'avait jamais été un problème auparavant. Cependant, la lettre souligne qu'en vertu du projet de loi 96, les règles concernant les certificats de droit temporaire à l'enseignement en anglais ont changé.

Bien qu'ils puissent toujours être accordés aux étudiants temporaires pendant une durée maximale de trois ans, ils ne peuvent pas être renouvelés. Julie doit renouveler le sien chaque fois qu'elle renouvelle son permis d'études, ce qu'elle considère comme étant une exigence «excessive».

L'Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) affirme que c'est une bureaucratie confuse qui touche des dizaines d'étudiants.

«Il est clair pour moi que l'objectif était de limiter ces certificats temporaires à trois ans. Un objectif que nous ne partageons pas, un objectif que nous pensons être mauvais», a déclaré Russell Copeman, directeur exécutif de l'association.

«Maintenant, à cause de la formulation, on voit des fonctionnaires du ministère de l'Éducation dire : 2Tu sais quoi, ce n'est même pas trois ans ; ça peut être un an parce que ce n'est pas renouvelable même après un an», et nous pensons que c'est incorrect.»

Julie est dévastée.

«La veille de la réception de ma lettre, je parlais à mes amis de faire la fête après l'école et d'échanger des cadeaux, mais ensuite ma mère est venue dans ma chambre et m'a dit que je ne pouvais plus aller à l'école», a-t-elle dit.

À l'ECS, Julie dirige le club de débat, le club de mathématiques et le comité de l'album de fin d'année, et fait également partie du gouvernement étudiant.

Margaret Dorrance, la directrice de l'école, est dévastée à l'idée de perdre une élève aussi brillante. Elle a déclaré que le personnel aide la famille à faire appel de la décision, mais l'école a refusé de s'impliquer dans la politique de la situation.

«Nous faisons ce que nous pouvons en tant qu'école, mais nous ne prenons pas position contre le gouvernement ou la loi à ce sujet», a-t-elle déclaré.

Le bureau du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, n'a pas répondu à une demande de CTV News au moment de la publication.

Julie attend maintenant une décision concernant son appel, mais on lui a dit que cela pourrait prendre un mois, voire plus.

Avec la rentrée scolaire dans quelques jours seulement, Julie a déclaré qu'elle n'a pas d'autre choix que de commencer à chercher une nouvelle école.