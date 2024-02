Un homme de 38 ans a été arrêté par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour avoir poignardé une femme de 46 ans à Montréal-Nord la nuit dernière.



Le suspect, dont l'identité fait l'objet d'un interdit de non-publication, fait face à des chefs d'accusation de tentative de meurtre, de voies de fait graves et d'harcèlement criminel. Il lui est également reproché d'avoir enfreint des conditions de sa liberté conditionnelle, dont celles d'être à son domicile entre 23h et 7h, de se trouver dans un rayon de 200 mètres du domicile, du lieu de travail ou du lieu d'études de la victime, de ne pas communiquer avec celle-ci et de ne pas se trouver en sa présence physique.

Voyez le compte-rendu de Marie-Pier Boucher dans la vidéo liée à l'article.

L'accusé faisait déjà face à des chefs d'accusation de voies de fait envers la victime pour des événements survenus en janvier dernier et à deux chefs d'agression armée, de menaces et d'un pour introduction par effraction pour des événements s'étant déroulés en juin 2023.

L'agression s'est produite vers minuit dans un logement de la rue Gervais, près du boulevard Industriel. L'homme s'y serait introduit en pleine nuit, alors qu'il n'avait pas le droit de s'y retrouver.

Le suspect demeurera détenu.

Le SPVM a confirmé à Noovo Info que l'homme arrêté est l'ex-conjoint de la victime et qu'il serait entré dans le logement durant la nuit pour ensuite s'en prendre à la femme.

La femme a réussi à fuir les lieux de l'agression pour demander de l'aide à un poste de police situé non loin.

La victime affichait d'importantes blessures au haut du corps. Son transport à l'hôpital a été organisé. Elle est maintenant hors de danger.

Le suspect avait fui les lieux de l'agression à l'arrivée des policiers, toutefois il a été arrêté peu après dans le secteur.

La Couronne s'est opposée à la remise en liberté de l'individu, qui demeurera donc détenu jusqu'à son retour en cour, mardi.

Les victimes de violences conjugales peuvent contacter SOS violence conjugale au 1-800-363-9010.

Avec des informations de La Presse canadienne et d'Émile Bérubé-Lupien pour Noovo Info.