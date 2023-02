Une femme âgée de 54 ans a été retrouvée morte dans le quartier montréalais de Parc-Extension dimanche en après-midi.



Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait d'abord été appelé à intervenir dans un logement voisin pour une échauffourée armée, vers 13h30.

«Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils sont intervenus auprès d’un homme de 23 ans qui était blessé sérieusement au haut du corps à l’arme blanche», a indiqué la porte-parole du SPVM Véronique Dubuc. L'homme, qui était conscient, a été envoyé en centre hospitalier. On ne craint pas pour sa vie.

La police n'a pas précisé la cause du décès de la dame. Plus tard en soirée, le SPVM a confirmé qu'il enquêtait sur une mort suspecte.



Une femme de 26 ans a été arrêtée sur les lieux.

«Une information additionnelle durant l’événement a permis la vérification d’un second logement avoisinant», a affirmé l'agente Dubuc.

Un périmètre de sécurité a été érigé et des enquêteurs de la section des crimes majeurs ainsi que des techniciens en identité judiciaire se rendront sur les lieux pour déterminer les causes et circonstances de l'événement.

