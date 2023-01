Une maman a eu toute une surprise lorsqu’elle a réalisé que sa fille de 6 ans a été en mesure d'acheter plus de 2100 $ via son compte Amazon.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Mélissa Moffette a affirmé qu’elle croyait que tous les courriels d’Amazon qu’elle avait reçus le week-end dernier au sujet d’achats récents étaient des pourriels.

Puis, lundi, une camionnette de livraison est arrivée avec environ 35 colis devant sa porte.

«Pendant la journée, je paniquais. Au début, je pensais que mon compte était… piraté», a soutenu la mère de famille, qui vit à Terrebonne.

Elle explique que sa fille, Mya, effectuait les achats sur une tablette familiale, qui était liée à son compte Apple. La jeune fille cherchait des articles avec des commandes vocales et cliquait sur le bouton «Acheter maintenant» sur Amazon, parfois lorsqu'elle se trouvait dans la même pièce que sa mère.

Lorsque sa mère allait vérifier ce qu'elle faisait, la petite changeait rapidement la page qu'elle regardait pour cacher ses traces.

L'enfant de 6 ans a accumulé une facture qui s'élevait à 2 109,54 $.

L'opération de magasinage clandestin a été un succès pour Mya. Elle a commandé 28 jouets en peluche, 480 faux ongles, 270 porte-clés, six sacs à dos et plus encore.



Crédit image | Courtoisie

«Quand le camion Amazon est arrivé, Mya était comme une enfant à la veille de Noël... elle était excitée», a avoué Mme Moffette.

D’autres commandes qui n’ont pu être annulées sont toujours en route. Mme Moffette mentionne que l’incident est une opportunité d’apprentissage pour ses enfants, qui ont désormais un accès limité à leur tablette et à internet, et doivent maintenant remballer chaque article et apposer une étiquette pour les renvoyer à Amazon.

 

«J’ai expliqué à mes deux filles les conséquences, la valeur de l’argent», a déclaré la maman, qui a réalisé que ses enfants grandissent avec la technologie et qu’il suffit d’un clic sur un bouton pour obtenir ce qu’ils veulent.

Si Amazon n’avait pas facilité le processus de remboursement, elle aurait été plus contrariée. Mais la maman aborde l’évènement avec humour. «C’est beaucoup pour une famille [...] J’étais choquée, frustrée, j’ai pleuré lundi, mais maintenant, que puis-je faire? Je peux simplement apprendre et [m’assurer] que mes deux filles comprennent et apprennent.»