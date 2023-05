Les 330 travailleurs de l'usine de verre Owens Illinois, dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal ont finalement déclenché une grève générale illimitée.

Ces travailleurs, membres du syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, s'étaient dotés d'un mandat de grève dans une proportion de plus de 97% la semaine dernière.

Mercredi, des piquets de grève ont été érigés par les travailleurs à l'usine de Pointe-Saint-Charles ainsi qu'à l'entrepôt de Lasalle.

Les négociations avec la direction avaient repris lundi, cette semaine, mais elles ont vite abouti à une impasse, relate le syndicat.

Le litige porte principalement sur les salaires.

«On voit notre pouvoir d'achat diminuer à vue d'oeil. Nous refusons de nous voir à nouveau imposer des reculs dans les salaires, alors que nos familles subissent la hausse du coût d'épicerie, des logements et des hypothèques. On dit non, cette fois on met notre pied à terre!» a lancé le président de la section locale concernée du syndicat des Métallos, Éric Dumas.

Par courriel, la direction d'Owens Illinois a soutenu avoir «participé pendant trois mois à des négociations de bonne foi avec le syndicat des Métallos à Montréal».

«La société a été déçue d'apprendre que le syndicat ne s'engagera pas dans une offre modifiée présentée le 10 mai et qu'il a refusé de présenter l'offre à ses membres malgré nos demandes en ce sens. Au lieu de cela, le syndicat a fait part de son intention d'appeler à une grève générale illimitée», a déploré la direction.

Le syndicat des Métallos a répliqué que cette offre n'a pas été présentée aux membres parce qu'elle `ne contenait pas de changements significatifs' par rapport à ce qu'ils avaient déjà rejeté une semaine plus tôt, lors du vote pour se doter d'un mandat de grève.

«Nous réitérons notre volonté et notre engagement de continuer à négocier de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable pour nos employés tout en poursuivant nos activités à Montréal», a ajouté l'employeur.

Le syndicat des Métallos, quant à lui, s'est dit «toujours ouvert à négocier».

Dans cette usine de la multinationale Owens Illinois, les travailleurs fabriquent des contenants de verre, particulièrement des bouteilles de bière brunes.