3 500 élèves de Saint-Jean-sur-Richelieu sont privés de transport scolaire, ce mercredi matin, en raison d'une grève générale illimitée.

Une quarantaine de syndiqués de la compagnie Transdev débraient pour obtenir, entre autres, de meilleurs salaires.

Le calcul de l’indemnité servant à compenser le temps passé entre le garage et le lieu d’embarquement ou de débarquement des enfants est également un point en litige.

La durée de la convention est également un enjeu alors que l'employeur proposait six ans et que le syndicat ne veut pas d'une entente de plus de cinq ans.

Le contrat de travail des chauffeurs d'autobus de la compagnie Transdev est échu depuis septembre dernier.

36 circuits d'autobus sont interrompus jusqu'à nouvel ordre. Ce sont les étudiants embarquant à bord des autobus 100 à 199 qui sont privés de service, jusqu’à nouvel ordre.

Le service d'autobus visé par la grève dessert notamment les écoles du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières (CSSDHR).