Une médecin de Montréal témoigne après avoir perdu son frère par suicide en avril. Elle affirme qu'il a tenté de se faire admettre dans une unité psychiatrique, mais qu'il n'a jamais réussi, après une longue attente aux urgences.

Son histoire survient alors que les spécialistes de la santé mentale tirent la sonnette d'alarme sur les obstacles à l'accès aux soins psychologiques au Québec. Les délais d'attente se sont allongés ces dernières années, et les experts affirment que de plus en plus de personnes ont besoin d'aide en raison des séquelles de la pandémie.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

«Dan était incroyablement intelligent, spirituel, très sociable», décrit Dori Shiff en parlant de son frère, Dan Shiff. «Il adorait faire de la moto. Il était pilote, aimait voyager et avait vraiment une soif de vivre.»

Il luttait toutefois contre une grave dépression et des problèmes d'addiction. Elle a déclaré qu'il recevait de l'aide d'un psychiatre, mais que sa situation était devenue si grave qu'il avait développé des idées suicidaires.

Elle dit qu'il a tenté de se faire admettre dans une unité psychiatrique à Montréal au début d'avril, mais qu'à son arrivée aux urgences, c'était bondé.

«Malheureusement, il n'y avait pas de lits disponibles dans l'unité psychiatrique. Il est resté aux urgences pendant presque deux semaines», explique la Dre Shiff à CTV News. «Il se sentait un peu désespéré et il a décidé de dire qu'il ne se sentait plus suicidaire.»

«Il a décidé de sortir de l'hôpital», a-t-elle déclaré.

Trois jours plus tard, dit-elle, il est décédé par suicide. Il avait 49 ans.

«C'est une période très, très difficile pour le monde», déclare le psychologue Dr Perry Adler. Il affirme que la pandémie a entraîné une recrudescence des problèmes de santé mentale et que le système de santé du Québec peine à suivre.

Les données de l'Institut Fraser montrent que les Québécois ont attendu plus longtemps pour obtenir un traitement après avoir consulté un spécialiste l'année dernière.

En 2021, le temps d'attente médian était d'environ 12 semaines, ce qui est parmi les délais les plus courts au Canada, après la Colombie-Britannique. Un an plus tard, ces délais ont doublé. Les patients ont dû attendre un médian de six mois pour obtenir un traitement, soit le délai le plus long au pays.

«Cela fait des décennies que des gouvernements progressistes de tous bords sous-financent la santé mentale dans cette province», a déclaré le Dr Adler.

La Dre Shiff, elle-même médecin généraliste, estime que le gouvernement devrait mieux financer la santé mentale afin qu'il y ait davantage de ressources pour aider les personnes qui en ont besoin.

Un stigmate persistant

Un Canadien sur dix aura des pensées suicidaires au cours de sa vie, selon les données fédérales. Pourtant, les experts affirment que beaucoup d'entre eux ne chercheront pas d'aide.

«Les gens craignent qu'il y ait quelque chose d'intrinsèquement faible en eux s'ils cherchent de l'aide», a poursuivi le Dr Adler. «En fait, la plus grande force réside dans le fait de pouvoir admettre que l'on a du mal à gérer quelque chose tout seul et de chercher les soins appropriés.»

«C'est quelque chose dont on peut être fier», a-t-il déclaré.

Les amis et la famille peuvent également aider et doivent être conscients des symptômes courants associés aux idées suicidaires. Les experts ont identifié des signes tels qu'une résignation générale. Les patients peuvent également cesser de manger, s'isoler ou chercher à se réconcilier avec leurs amis et leurs proches.

«N'ayez pas peur de poser des questions difficiles, et les questions difficiles sont simplement des questions honnêtes», a déclaré la psychothérapeute Corrie Sirota, spécialisée dans le deuil et la perte.

«Il y a des stigmates autour du fait de "si je demande à quelqu'un s'il envisage le suicide", que "je plante une graine dans sa tête". La réponse est non, vous ne le faites pas.»

Les experts affirment que les gens devraient cesser de considérer le suicide comme un choix plutôt que comme un symptôme de maladie, comme une tumeur, une paralysie ou une crise cardiaque.

«Lors des funérailles de mon frère, le rabbin a été très clair en disant que mon frère était mort d'une crise cardiaque du cerveau», a déclaré la Dre Shiff. «Et si vous le regardez de cette manière, cela ouvre vraiment les yeux sur le fait que c'est vraiment une maladie.»

Si vous êtes en crise ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, voici quelques ressources disponibles.

Ligne de prévention du suicide au Canada (1-833-456-4566)

Centre de toxicomanie et de santé mentale (1 800 463-2338)

Services de crise Canada (1-833-456-4566 ou par SMS au 45645)

Jeunesse, J'écoute (1-800-668-6868)

Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, appelez le 911 ou rendez-vous à l'hôpital le plus proche.