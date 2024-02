Des procureurs aux États-Unis affirment qu'une Montréalaise a plaidé coupable d'avoir participé à un plan pour exporter illégalement vers la Russie des composants électroniques d'une valeur de plusieurs millions de dollars, à des fins militaires.

Kristina Puzyreva, une Canadienne d'origine russe, a plaidé coupable, lundi, à un chef d'accusation de complot pour blanchiment d'argent, selon le bureau du procureur fédéral américain pour le district est de New York.

«Comme elle l'a admis aujourd'hui, l'accusée était un élément clé du plan, blanchissant les produits du stratagème visant à échapper aux sanctions et à expédier (un véhicule aérien sans pilote) et des composants de missiles vers la Russie qui ont ensuite été trouvés sur le champ de bataille en Ukraine», a précisé le procureur Breon Peace dans un communiqué.

Les autorités américaines affirment que Puzyreva et deux présumés complices ont acheté des composants électroniques qui ont des usages civils et militaires et ne peuvent pas être légalement exportés vers la Russie.

Les autorités américaines ont allégué que Puzyreva – avec son mari, Nikolaï Goltsev, et Salimdzhon Nasriddinov, un citoyen russe et tadjik vivant à New York – avait acheté des composants électroniques d'origine américaine soumis à des contrôles à l'exportation vers la Russie parce qu'ils peuvent aussi être utilisés à des fins militaires.

Les procureurs américains affirment que le stratagème utilisait une série de sociétés-écrans pour expédier les composants via des pays tiers afin d'échapper aux sanctions imposées par les États-Unis après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

«Kristina Puzyreva et ses coaccusés auraient acheté et expédié des millions de dollars d'appareils électroniques d'origine américaine pour soutenir le Kremlin dans ses attaques en cours contre l'Ukraine, a indiqué dans un communiqué Erin Keegan, agent spécial par intérim responsable des enquêtes sur la sécurité intérieure.

«Son complot de blanchiment d'argent était directement lié à 298 expéditions de technologie restreinte, d'une valeur de 7 millions $, vers le champ de bataille russe.»

Les responsables américains affirment que certains composants électroniques ont été découverts dans des drones, des missiles et des équipements de renseignement électromagnétique capturés sur le champ de bataille en Ukraine.

Lors d'une audience, en octobre dernier, le procureur adjoint Artie McConnell a déclaré au tribunal que Goltsev avait reçu des commandes de composants électroniques d'utilisateurs finaux militaires russes, puis avait acheté ces composants auprès d'entreprises américaines, souvent en utilisant un pseudonyme.

Nasriddinov aurait reçu des livraisons de composants, qu'il aurait ensuite reconditionnés pour l'exportation.

Goltsev et Nasriddinov ont plaidé non coupables de toutes les accusations.

Puzyreva faisait face à un total de neuf accusations, dont fraude électronique, complot pour fraude électronique, contrebande et complot visant à frauder les États-Unis. Les procureurs n'ont pas encore soumis au tribunal de recommandation pour sa peine.