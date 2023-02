La Ville de Montréal crée un nouveau service d’accompagnement téléphonique gratuit pour les familles et parents vivant dans la métropole.

Cette initiative a pour but d'aider, accompagner et de répondre aux préoccupations liées à la violence armée des familles et pour ceux qui sont inquiets à propos d’un membre de leur fratrie.

«En misant sur la prévention et en cherchant à améliorer la qualité de vie et le parcours des jeunes, cette initiative s’inscrit au cœur de notre modèle montréalais en sécurité urbaine. La sécurité des Montréalais est notre grande priorité et nous continuerons d’innover et de penser à l’extérieur de la boîte pour assurer la quiétude des familles dans tous les quartiers», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Cette ligne téléphonique confidentielle sera disponible à partir du printemps 2023.

Piloté par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV), ce service offrira un accompagnement personnalisé avec des intervenants, qui seront disponibles sept jours sur sept pour répondre aux besoins spécifiques des citoyens et les référer à l’aide appropriée.

«Nous sommes outillés pour soutenir les personnes qui sont touchées par les enjeux complexes de la violence armée. La mise en place d’une ligne téléphonique permettra de mieux comprendre leurs réalités et les diriger vers les ressources d’accompagnement appropriées.» - Roselyne Mavungu, directrice générale du CPRMV

Au besoin, ce service pourra également offrir un accompagnement collectif, notamment par la mise en place de groupes de soutien.



Pour réaliser ce projet, la Ville a octroyé 800 000 $ au CPRMV pour les deux prochaines années.

«Cette initiative sera une porte d’entrée pour être écouté, conseillé ou référé vers les nombreux services et ressources qui existent sur le territoire de la métropole. Pour s’assurer que cette nouvelle ligne d’aide soit connue par tous, le CPRMV déploiera une campagne de promotion innovante pour faire connaître le nouveau service ainsi que les ressources existantes à l’attention des parents montréalais», a expliqué Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l’inclusion sociale, de l’itinérance, de l’accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Ce projet s'inscrit dans les engagements pris par l'administration Plante au Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée et est une «ressource complémentaire» aux efforts menés par les organismes communautaires en prévention et le SPVM.



«Nous sommes persuadés que cette ligne et la promotion des ressources disponibles pour contrer la violence armée seront un complément significatif dans la prévention de ce type de violence et dans l’amélioration du sentiment de sécurité», a souligné Yanick Galan, directrice du centre communautaire Le Phare.

Des saisies d'armes jusque dans les restos montréalais

En 2022, 718 armes à feu ont été saisies par le SPVM. Du nombre, environ une dizaine ont été saisies dans des établissements licenciés comme des bars, des restaurants. Et ça ne serait que la pointe de l’iceberg, selon ce qu'a appris Noovo Info.

Une employée qui travaille dans le milieu de la restauration depuis longtemps à Montréal rencontrée par Noovo Info a déjà affirmé ne plus se sentir en sécurité sur son lieu de travail, en raison de la prolifération des armes à feu dans la métropole. Voici quelques autres exemples de situations rapportées par des employés d’établissements licenciés :

Une arme à feu tombe par terre, le client la récupère comme si de rien n’était, la remet dans ses pantalons puis entre dans un bar. Plusieurs employés de l'établissement sont témoins de la scène;

Un client ouvre un sac à main pour régler sa facture et le serveur remarque un Glock 9mm à côté de son portefeuille;

Des valets qui remarquent des armes à feu dans les voitures qu’ils doivent stationner;

Des clients armés qui demandent à leur serveur de cacher leur pistolet quand les policiers entrent dans le restaurant;

Des employés qui trouvent une arme à feu dans un pot de fleurs situé sur une terrasse.

Avec de l'information de Marie-Michelle Lauzon pour Noovo Info

