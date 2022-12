Lundi marque l'ouverture de la première clinique-école universitaire d'infirmières praticiennes spécialisées (IPS) et d'infirmières cliniciennes à Laval.

Le projet - issue d'un partenariat entre le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal - voit le jour dans le cadre des efforts en cours du gouvernement du Québec pour relever les défis de capacité constatés dans les urgences de plusieurs régions en province.

En plus d'offrir un nouvel accès à des soins et des services de première ligne à la population, la nouvelle clinique-école constitue «un milieu d'apprentissage unique pour assurer la formation et le développement de la relève en sciences infirmières au Québec», peut-on lire dans un communiqué acheminé aux médias.

Avec l'ouverture de cette clinique-école, la population de Laval aura accès à environ 210 nouvelles plages de disponibilité par semaine en première ligne.

«Cette nouvelle clinique-école est un bel exemple de collaboration essentielle entre le milieu universitaire et celui du réseau de la santé et des services sociaux. Cela nous permet à la fois de former la relève en soins infirmiers au Québec et d'assurer à la population un meilleur accès aux soins de santé de première ligne», affirme Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur, par l'entremise d'un communiqué.

Désengorger les urgences



La clinique-école a également comme objectif de désengorger les urgences et de diminuer la pression constatée, particulièrement à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé.

La clinique-école recevra les patients adultes et enfants de Laval et des Basses-Laurentides qui présentent des problèmes ponctuels de santé et qui ont été orientés par le personnel de l'urgence de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé. La clinique sera ouverte les lundis et mercredis de 8 h à 20 h ainsi que les fins de semaine de 8 h à 12 h.

Engagement de Québec

Dans les dernières semaines, le ministre de la Santé du Québec, Chrisitan Dubé a mis sur pied une cellule de crise en raison de la situation dans les hôpitaux du Québec. M. Dubé s'était alors engagé à ouvrir deux cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées (IPS). La nouvelle clinique-école IPS de Laval représente la cinquième clinique IPS ouverte depuis cet engagement du ministre.

« Je suis très heureux de la mise en place de cette première clinique-école, qui rejoint l'engagement concret du gouvernement à trouver rapidement des réponses à la situation dans les urgences du Québec», a affirmé le ministre de la Santé via un communiqué.

«Ce modèle de clinique-école nous permet également de proposer une solution supplémentaire au besoin en ressources humaines à travers la formation de nouvelles IPS et infirmières cliniciennes par l'offre de places de stage», a-t-il ajouté.

IPS

Rappelons que les infirmières praticiennes spécialisées sont des infirmières ayant une formation avancée de deuxième cycle universitaire en sciences infirmières et en sciences médicales. Elles offrent des soins infirmiers et des soins médicaux répondant aux besoins des patients. Depuis 2021, elles peuvent, entre autres, diagnostiquer des maladies chroniques et des affections mineures, prescrire des examens diagnostiques, prescrire de la médication, déterminer des traitements médicaux et effectuer des suivis de grossesse, sans la surveillance d'un médecin. Elles travaillent en collaboration avec les autres professionnels de la santé.

