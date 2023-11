Le groupe derrière les nombreux mémoriaux de «Vélos Fantômes» de Montréal a installé sa première paire de «chaussures fantômes» dimanche en mémoire de Fabienne Houde-Bastien.

Le 21 mai 2023, Houde-Bastien, âgée de 31 ans, a été percutée et tuée par un conducteur qui aurait été sous l'influence de l'alcool et roulait à grande vitesse au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Jean-Talon.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Dimanche, en présence de sa famille, le groupe Vélo fantôme a déposé une paire de chaussures blanches à cet endroit.

«Personne ne devrait perdre la vie parce qu'il choisit de rentrer chez lui à pied.» - Jean-François Rheault, président et directeur général de Vélo-Québec

L'installation de dimanche marque le 23e mémorial de ce type réalisé par le groupe.

Selon Vélo fantôme, 79 piétons ont été tués sur les routes du Québec l'année dernière, une augmentation de 44 % par rapport à l'année précédente.

«Il y a eu une explosion des victimes parmi les piétons au cours des 10 dernières années, pas seulement au Québec mais aussi aux États-Unis et au Canada, alors que les véhicules deviennent de plus en plus larges et que les gens ont de moins en moins de patience», a déclaré Mathieu Murphy-Perron.

Il souhaite que la ville installe des mesures de ralentissement du trafic à l'intersection où Fabienne Houde-Bastien a été heurtée.

«Saint-Laurent et Jean-Talon sont tous deux très larges», a-t-il dit. «Cela permet aux automobilistes de circuler très rapidement.»

Le conducteur qui a heurté Mme Houde-Bastien aurait eu un taux d'alcoolémie trois fois supérieur à la limite légale.

«Nous demandons évidemment que le Québec se conforme aux normes du reste du Canada. Le Québec est le seul endroit au Canada où le seuil est de .08, par opposition à .05.»

«Des personnes très importantes au Québec recommandent d'ouvrir ce débat. C'est triste que la ministre Guilbault ait refermé la porte aussi rapidement», a-t-il déclaré.

«Des tragédies comme celle-ci ne devraient pas se produire à Montréal en 2023.»

«Nous devons travailler ensemble sur cette question, pour que des événements comme celui-ci ne se reproduisent pas», a déclaré Alba Zuniga Ramos, membre d'Ensemble Montréal.