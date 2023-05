De nouvelles mesures seront implantées par la Société de transport de Montréal (STM) afin de renforcer la sécurité et la propreté dans les stations de métros à Montréal.

À partir de cet été, une nouvelle équipe d'une vingtaine d’ambassadeurs de sûreté, vêtus d'un «uniforme unique», s'occupera d'accompagner et de soutenir autant les employés que les utilisateurs du métro. Ces derniers recevront 80h de formations spécifiques pour mieux intervenir selon les situations qui pourraient survenir, soit la détection d’enjeux de sûreté, incidents majeurs, soutien à la clientèle, et plus encore.

«Notre démarche vise à assurer une plus grande visibilité du personnel, un niveau d'entretien optimal, une protection plus adéquate des lieux critiques et une capacité d’intervention renforcie. [...] Nous sortons des sentiers battus avec la mise en en place d’une nouvelle équipe d’ambassadeurs de sûreté, une première dans l’histoire du métro de Montréal», a indiqué Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM.

De plus, une vingtaine de nouveaux postes seront créés pour faire plus d'entretien dans les stations, où de nombreuses personnes transitent au quotidien et où d'autres se réfugient. Il y aura davantage d'opérations de nettoyage effectuées dans les stations les plus affectées, particulièrement au centre-ville, de jour, de soir et de fin de semaine.

La sécurité avant tout

Pour davantage de sécurité, la STM prévoit également d'augmenter la présence de constables spéciaux dans les stations avec l'arrivée de nouvelles cohortes prévues en 2023 et 2024. Une vingtaine de ressources seront ajoutées dans le réseau actuel.

«Cette bonification permettra à la STM d’optimiser la planification de ses effectifs pour une présence accrue dans des secteurs névralgiques, en complémentarité avec le SPVM et de se doter d’une meilleure capacité d’intervention sur l’ensemble du réseau», dit-on.

Rappelons que dans les derniers mois, il y avait une forte présente de constables dans les secteurs problématiques comme Berri-UQAM et l'installation de caméras de sécurité dans le réseau.

«Il est essentiel que nos clients et employés se sentent en sécurité dans notre réseau de transport. [...] Cette approche globale et concertée est nécessaire pour s’attaquer aux sources des problématiques et non seulement aux symptômes», a affirmé Éric Alan Caldwell, président du conseil d’administration de la STM.