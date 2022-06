La Ville de Montréal pourra compter sur un nouveau projet pour dynamiser son Quartier latin: l’ancienne bibliothèque Saint-Sulpice accueillera la Maison de la chanson et de la musique du Québec.

C’est le premier ministre Legault et la ministre de la Culture Nathalie Roy qui en ont fait l’annonce jeudi.

«La Maison de la chanson et de la musique misera sur la création, les échanges d’idées et les rencontres», fait-on savoir. On désire ainsi faire de cet espace la vitrine de la musique et de la culture musicale du Québec.

Plus concrètement, il sera possible «de consulter des documents manuscrits, sonores, numériques et visuels liés à la chanson québécoise», mais aussi de pratiquer et d’assister à des ateliers musicaux.

«Au Québec, la musique a une place très particulière dans nos cœurs. Elle nous fait vibrer et nous rend fiers de qui on est. Elle chante notre histoire et notre territoire», a mentionné M. Legault par voie de communiqué.

Ce dernier a également annoncé l’octroi de 2 millions de dollars pour mettre sur pied le projet La trame sonore du Québec, qui se veut une réappropriation de la musique québécoise d’hier à aujourd’hui.

La population et le milieu culturel seront invités à choisir, via un sondage, «les 50 chansons québécoises incontournables» et une série capsule vidéo sera produite pour bien expliquer ces oeuvres.

Ce projet est piloté par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et on fera appel à l’expertise de l’organisme sans but lucratif ÉCHO SONORE.

Il s'agit d'un projet de 50 millions $ qui sera financé par Québec et par la Ville de Montréal, mais aussi en grande partie par la vente à Hydro-Québec d'un terrain appartenant à la BAnQ.

Situé sur la rue Saint-Denis, ce bâtiment ouvert en 1915 n’a plus de vocation depuis 2005. Il est par ailleurs classé immeuble patrimonial.

«Certains immeubles patrimoniaux sont appelés à jouer un rôle plus vaste que celui de témoins de l'histoire en devenant des acteurs de la société actuelle», a pour sa part déclaré la ministre Roy.

Avec des informations de la Presse canadienne